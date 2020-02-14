تعرف على بعض النصائح الي تحافظ على صحة الكبد

يعد الكبد من أهم وظائف الجسم التى تقوم بحرق الدهون وأنتاج الطاقة المفيدة، ولذلك يجب الحفاظ عليها بشكل مستمر، والحرص على أتباع العادات المفيدة مع شرب المياه بشكل دائم .

وطبقًا لما قدمة موقع "doctissimo" إليكم أفضل العادات التى يفضل أتباعها.

- للحفاظ على صحة الكبد يفضل تجنب تناول الأطعمة الدهنية بشكل مستمر، ومحاولة تناول الأطعمة التى تحتوى على الدهون الصحية والمشويات.

- يستقبل الكبد كميات محددة من الدهون لتحويلها إلى طاقة مفيدة للجسم، ولذلك يفضل تنجب تناول السكريات بشكل مستمر والمعجنات التى تحتوى على كمية كبيرة من النشويات والسكريات.

- يقوم الكبد بالتخلص من النفايات وسموم الجسم بشكل دائم للحفاظ على الجسم بصحة جيدة، ولذلك يفضل تجنب الأطعمة التى تعيق عملية التخلص من السموم وتزيدها مثل المواد الحافظة.

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- يساعد الكبد على تعويض فقدان الدم بشكل كبير، ولمساعدة الكبد على ذلك يجب ممارسة الرياضة بشكل دائم لتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على صحة الكبد والجسم.

- يساعد تناول اللحوم الحمراء والخضراوات الكبد على تفتيت خلايا الدم الحمراء وتحويلها إلى نخاع العظام لأمداد الجسم بما يحتاجة من فيتامينات ومعادن .

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