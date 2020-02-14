ما لا تعرفه عن التكميم الدقيق لعلاج السمنة المفرطة

تطورت جراحات السمنة فى مصر بشكل ملفت للنظر لدرجة أن مصر أصبحت واحدة من أهم دول العالم فى عالم الإجراءات الطبية المتعلقة بالتخلص من السمنة وأمراضها وتوابعها ومع إنتشار عملية تكميم المعدة كعلاج ناجح للسمنة المفرطة ظهر ما يسمى بالتكميم الدقيق والتى تتم دون ألم ودون وجود أى علامات ظاهرية على الجسم.

قال الدكتور محمود زكريا الجنزورى أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس أنه يتم في تكميم المعدة قص حوالى من 75% إلى 85% من المعدة وبالتالى تصغير حجم المعدة بنسبة كبيرة فيشعر المريض بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة من الطعام، وتتم بالمنظار عن طريق 3 او 4 فتحات صغيرة طولها لا يتعدى 1 سم، كما يتم التخلص من هرمون الجوع فى العملية فيصبح الشعور بالجوع بعد العملية أمر نادر، أما تكميم المعدة المعدل فيتم وضع حلقة حول المعدة المكممة للحد من تمددها مرة أخرى.

وأضاف الدكتور محمود زكريا الجنزورى أن هذه الحلقة تقوم بوظيفتين، فى البداية تقلل من تمدد المعدة وبالتالى الرجوع فى الوزن مرة أخرى إذا أكثر المريض فى تناول الطعام فوق طاقة المعدة.

وأشار زكريا إلى ان أختيار عملية تكميم المعدة المعدة يكون لأسباب كثيرة حيث تتم بالمنظار مما يعنى ألم اقل وشكل تجميلى أفضل ونتائج ، كما ان العملية تحقق نتائج مبهرة فى النزول فى الوزن، كما تخلص العملية من مضاعفات السمنة المفرطة مثل السكر وإرتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض التنفس والعظام والمفاصل.

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