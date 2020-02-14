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العين الإخباريةالجمعة 2020/2/14 10:43 م بتوقيت أبوظبي
شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي
أشاد شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً مع جمهورية الصين الشعبية، وما أظهرته من رسائل تعاضد وتكاتف.
جاء ذلك خلال زيارته، الجمعة، للأب الصيني وابنه لتقديم التهنئة لهما على تعافيهما التام من فيروس كورونا المستجد.
وأثنى هانغ على منظومة الرعاية الصحية المتطورة التي تتمتع بها الدولة، التي أثمرت عن شفاء المصابين وتعافيهما بشكل كامل.
وأكد أن هذا الدعم الذي قدمته دولة الإمارات يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وكذلك الجهود المقدمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تعكس مدى تقدم القطاع الطبي في الإمارات، الذي استطاع التعامل مع حالات فيروس كورونا بكل اقتدار.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.
وقالت الوزارة إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين الأول يبلغ من العمر "41" عاماً وابنه "8 سنوات".
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت، الأسبوع الماضي، شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا "73 عاماً" وتعافيها التام من أعراض المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصل الصيني بدبي: شفاء مصابي "كورونا" يعكس التقدم الطبي في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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