حجر صحي 14 يوما لجميع العائدين إلى بكين

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رويترزالجمعة 2020/2/14 10:15 م بتوقيت أبوظبي
الفيروس أودى بحياة 1380 شخصا
أعلنت السلطات في العاصمة الصينية بكين أن المدينة فرضت حجراً صحياً ذاتياً لمدة 14 يوماً على كل العائدين إلى العاصمة، محذرة من أنها ستعاقب مَن يرفض ذلك أو يتخلَّف عن اتباع القواعد الرسمية الهادفة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.
وتحاول السلطات الصينية جاهدة احتواء الفيروس الذي أودى بحياة 1380 شخصاً معظمهم بالبر الرئيسي للصين.
ونقلت صحيفة "بكين ديلي" عن إخطار من مجموعة العمل للوقاية من الفيروس في بكين: "من الآن فصاعداً، ينبغي لكل العائدين إلى بكين المكوث في المنزل أو الانضمام لملاحظة جماعية لمدة 14 يوماً اعتباراً من يوم الوصول، ستتم محاسبة كل مَن يرفض الملاحظة المركزية أو المنزلية وغيرها من إجراءات المكافحة والوقاية وفقاً للقانون".
وذكر الإخطار أن أي شخص يعود إلى بكين سيتعين عليه تقديم خطط سفره إلى منطقته مسبقاً.
ولم يتطرق الإخطار إلى الزائرين الأجانب الوافدين من خارج البلاد.
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