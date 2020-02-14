كيف انتشر كورونا؟.. "الصحة العالمية" تبدأ البحث عن الإجابة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، أن بعثة مشتركة مع الصين تقودها المنظمة ستبدأ عملها في مطلع الأسبوع لبحث تفشي فيروس كورونا الجديد وستركز على كيفية انتشار الفيروس الجديد وشدته.



وقال مسؤولو المنظمة إن البعثة ستسعى أيضاً إلى الحصول على تفاصيل بشأن كيفية إصابة نحو 1700 من العاملين في قطاع الصحة بالفيروس الجديد وأين ومتى حدث ذلك.

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وأوضح تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة صحفية: "نتوقع وصول الفريق الكامل خلال مطلع الأسبوع".

وتابع: "نعطي اهتماماً خاصاً لفهم انتقال الفيروس وشدة المرض وتأثير إجراءات الاستجابة المستمرة".

وأصاب فيروس كورونا الجديد أكثر من 60 ألف شخص وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 1300 شخص في الصين، منذ بدء انتشاره في ديسمبر/كانون الأول.