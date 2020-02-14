تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا" بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة.

وأضاف أن الخطة تتضمن تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد من خلال الفرق الوقائية التي تتابعها على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.



وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تماما.

وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما "فترة حضانة المرض"، لافتا إلى متابعتهم دوريا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.

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وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.



وأكد "جون" أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة وقائية جيدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الحالات المصابة حال اكتشافها، كما أن مصر من أوائل الدول بإقليم شرق المتوسط التي أمدتها المنظمة بكواشف دقيقة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد.

كما عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في التصدي والتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك بديوان عام الوزارة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ البلاد.

وأضافت الوزيرة أنها تتابع غرفة إدارة الأزمات التي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، مشددة على رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية.

كانت لجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت، الجمعة، أنه تم رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي، الخميس، و121 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت السلطات الصينية وفاة 116 حالة إضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية الخميس 13 فبراير/شباط، بالإضافة إلى إصابة 4 آلاف و823 حالة جديدة.

وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" إن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 1483 على الأقل، وذلك مع إعلان هوبي عن 116 حالة وفاة أخرى.