المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض: القارة خالية من "كورونا"

أكد جون نكينجاسونج، مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عدم وجود أي حالة إصابة مؤكدة في أفريقيا بمرض كورونا الجديد، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن 51 حالة مشتبه فيها بجميع دول القارة، وكلها كانت سلبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، لمتابعة التطورات حول مرض كورونا الجديد.



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وقال نكينجاسونج: "فيروس كورونا الجديد أصبح يعرف الآن بـCOVID-19، وما زال من غير الواضح كيف ينتشر المرض من الحيوانات إلى البشر ولكن هناك نظرية تشير إلى أنه ينتشر عن طريق حيوان يسمى (البانجولين) إلى البشر".

وأوضح المسؤول الأفريقي أن المركز يجري اجتماعات دورية عبر مركز عمليات الطوارئ اليومية مع الدول الأعضاء، ومؤتمرات بالفيديو مع ممثلي المعاهد الوطنية للصحة العامة أو المنظمات المماثلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأضاف: "عقدنا ورش تدريب لخبراء من 16 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وهناك تدريب سيتم إجراؤه اعتبارا من الأسبوع المقبل على التشخيص المختبري والتواصل مع المخاطر والإدارة السريرية والوقاية من العدوى ومكافحتها".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي أنشأ فرقة عمل لمتابعة طرق مواجهة الدول الأعضاء لفيروس كورونا الجديد، وتتكون من 5 مجموعات تختص بمراقبة الفحص في نقاط الدخول، والوقاية من العدوى والسيطرة عليها في مرافق الرعاية الصحية، والإدارة السريرية للأشخاص الذين يعانون من عدوى كورونا، والمختبرات التشخيصية، والتواصل مع المخاطر ومشاركة المجتمع.