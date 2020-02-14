لندن - لايف ستايل
حققت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إنجازا تاريخيا، بعد تخليها مع زوجها عن صفتهما الملكية، وأعلنت مجلة "فوغ" العالمية للموضة والأزياء، اليوم الخميس، أن العدد الخاص الذي أشرفت ميغان ماركل على رئاسة تحريره، والموجه لأسواق بريطانيا فقط، وصدر في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، كان "الأسرع مبيعا في تاريخ النسخة الإنجليزية للمجلة الشهيرة".
وأضاف رئيس تحرير المجلة، إدوارد إنينفول، أن العدد نفذ في خلال 10 أيام فقط، بعد طرحه في الأسواق، ليصبح أيضا هو "العدد الأكثر مبيعا خلال العشر سنوات الماضية".
ويحمل العدد الخاص الذي شاركت ميغان ماركل في تحريره والإشراف على موضوعاته، عنوانا رئيسيا، هو "قوات من أجل التغيير"، والذي تضمن مجموعة من صانعي التغيير الذين يسعون جاهدين لكسر الحواجز، بالإضافة إلى لقاء بين "ماركل" والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما.
بينما شمل غلاف العدد، 15 امرأة ملهمة حول العالم، من بينهن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، والممثلة المكسيكية، سلمى حايك، وناشطة المناخ الحائزة على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية، غريتا تونبرغ.
واحتفالا بذلك الإنجاز التاريخي، شاركت ميغان ماركل متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا من كواليس تحضيرها لعدد مجلة "فوغ" مع رئيس تحريرها.
وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، في شهر يناير/ كانون الثاني، رسميا تخليهما عن صفتهما الملكية، والاستقلال المادي، ويقيمان حاليا في كندا، مع ابنهما "آرتشي".
وقد يهمك أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تُحقق إنجازًا تاريخيًا بعد أن تخلّت وزوجها عن صفتهما الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.