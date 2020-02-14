حفل زفاف يُحاكي عالم ديزني وحذاء سندريلا كان حاضرًا في ولاية كاليفورنيا

على طريقة اميرات ديزني احتفل ثنائي من ولاية كاليفورنيا بزفافهما حيث عقد العروسين كريستين أوتلي Christine Utley و درو سانز Drew Sanzaقرانهما في فندق ديزني لاند Disneyland .ووفقا لصحيفة "بيرنس انسايدر" الامريكية، فقد اجريت مراسيم حفل الزفاف في حديقة روز كورت Rose Court Garden التابعة للفندق، وأقيم حفل الاستقبال في جناح الاميرة النائمة "Disneyland Sleeping Beauty Pavilion". وقرر العروسين تنظيم حفل زفاف بأسلوب يحاكي عالم ديزني فتحول حلم ليلة العمر الخيالية الى حقيقة تجلت في اجواء حفل الزفاف المستوحاة من عالم ديزني ككل بدءا من الديكور بلمساته و تفاصيله الدقيقة التي اضفت على الاحتفال كثيرا من التميز الى المراسيم التي لم تخل من طابع ديزني.

وظهرت العروس "كريستين أوتلي" عند وصولها الى قاعة الحفل وهي على متن عربة يجرها حصان في محاكاة لشخصية سندريلا، مرتدية مجوهرات مستوحاة من عالم ديزني بما في ذلك قطع الحلق و الاسورة التي اهداها اياها عريسها والمصممة على شكل ميكي وميني ماوس، وقلادة على شكل عربة ديزني اهدتها اياها والدتها. أما خواتم الزفاف فقد تم تقديمهما بداخل حذاء ماسي يشبه حذاء سندريلا الذي تركته خلفها عند هروبها من الحفل في منتصف الليل بعد لقائها بالامير.

وتفاجأ الضيوف بديكور الحفل و ترتيباته بما في ذلك السيوف المضيئة وعصي الصولجان التي كانت موجودة على المقاعد، وطاولة الاستقبال التي ضمت اغراض من عالم ديزني شملت علبة مصممة على شكل رأس ميكي ماوس بداخلها حلويات يبلغ عددها 760 قطعة حلوى وتذاكر لدخول ديزنلاند للفوز. و مع حلول منتصف الليل تم اجراء مسابقة للفوز بالتذاكر لمن استطاع ان يخمن العدد الصحيح لقطع الحلوى. أما قسيس الحفل فكان مرتديا زيا خاصا في محاكاة لشخصية ديزني دارت فيدر Darth Vader، في حين ارتدى حامل الخواتم زيا استثنائيا مستوحى من عالم ديزني يشمل البذلة و القبعة وحمل الخاتمين داخل حذاء سندرلا الماسي.

وجاء قرار الثنائي بجعل افلام ديزني الفكرة الرئيسية لحفل زفافهما انطلاقا من عشقهما المشترك لديزني. حيث نقلت صحيفة "انسايدر بيزنس" عن "أوتلي" قولها :"اننا نشترك سويا في حب ديزني ... فنحن لدينا بطاقات دخول سنوية ونذهب هناك طوال الوقت سواء للتمشية في المنتزه و تناول الذرة أو التلذذ بقطع الحلوى التي نمر بها اثناء تجولنا، ودائما مايكون الوقت ممتعا."

و تضيف الصحيفة نقلا عن العروس بشأن تنظيم حفل الزفاف :"لقد أردنا أن يقضي ضيوفنا افضل ليلة في حياتهم، و يتركوا خلفهم التوتر و القلق و يعيشوا الطفولة مجددا."

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وذكرت الصحيفة أن علاقة الثنائي بدأت منذ 2013 عندما التقيا عبر موقع التعارف الإلكتروني "أوك كيوبد"، ثم قررا الاحتفال بزفافهما في أيلول/سبتمبر 2019 بعد اسبوع من مناسبة الاحتفال بيوم ميلاد العروس "أوتلي".

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