ظهور الندبات في الجسم.. الأسباب والأنواع وطرق العلاج

الندبات لها العديد من الأشكال والأنواع

الندبات عبارة عن بعض الأنسجة الليفية التي تظهر على طبقة الجلد الخارجية، وترجع إلى أسباب مختلفة منها التعرض للشمس بشكل مباشر أو زيادة نشاط الغدد العرقية بالجسم أو تكون مؤشرا على بعض الأمراض الأخرى.

وفيما يلي نتعرف على أسباب ظهور الندبات في الجسم وأنواعها وأهم طرق علاجها.

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أبرز أسباب ظهور الندبات في الجسم:

تظهر الندبات على البشرة والوجه بشكل أخص نتيجة الإصابة بحب الشباب أو بعد علاجه، حيث تظهر آثار حب الشباب مكونة الندوب على البشرة.

تتعرض البشرة إلى الندبات نتيجة الانسداد في المسام والزيوت الزائدة في البشرة الدهنية.

التعرض إلى الحروق المختلفة بالجسم.

حدوث جروح على البشرة، والتي تشفى بشكل بطيء، ما يتسبب في حدوث الندبات.

التعرض إلى أشعة الشمس لوقت طويل.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية منها الجدري المائي.

تحدث الندبات بعد الخضوع إلى العمليات الجراحية

العوامل الوراثية.

أنواع الندبات:

1. الندبات الضخامية

تحدث نتيجة إفراز الجسم للكولاجين بشكل مفرط، ما يتسبب في حدوث ندبة تظهر فوق سطح الجلد، والندبات الضخامية تظهر في شكل كتل حمراء، وتحدث عادة بعد بضعة أسابيع من المثول للعمليات الجراحية.

2. ندبات الجدرة

تحدث ندبات الجدرة نتيجة التعرض إلى حب الشباب أو الجراحة أو آثار الحوادث، وتتكون لدى أصحاب البشرة الداكنة أكثر من غيرهم، ومن الممكن أن تؤدي إلى حدوث أورام حميدة ظاهرة على الجلد.

3. الندبات الضامرة

هي نوع من الندبات التي تكون على شكل تجويف في الجلد، وتظهر بسبب فقدان الهياكل الداعمة للجلد مثل العضلات والدهون، وعادة تكون هذه الندبات مرتبطة بالتعرض إلى حب الشباب والجدري المائي، وقد تحدث بسبب العوامل الوراثية.

4. الندبات المنكمشة

وهي الندبات التي تحدث نتيجة التعرض إلى الحروق التي تؤدي إلى انكماش الجلد وتغير شكله.

علاج الندبات في الجسم: