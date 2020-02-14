أعراض القولون العصبي الجسدية والنفسية.. ابتعد عن القلق والإجهاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصاب الكثيرون بمرض القولون العصبي الذي يتسبب في ألم مستمر، ويكون له العديد من الأعراض الجسدية والنفسية التي تختلف من شخص لآخر، وقد تكون بسيطة أو حادة.

فيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض القولون النفسية والجسدية، وأعراض القولون العصبي الحاد عند النساء، بالإضافة إلى مثيرات القولون العصبي، ونصائح للمصابين بالقولون العصبي.

أعراض القولون العصبي الجسدية والنفسية:

وجود ألم بالبطن وحدوث تشنجات وتقلصات.

الاضطراب في الأمعاء ما بين الإسهال والإمساك.

كثرة غازات البطن.

الألم بعد التغوط.

البراز القاسي صباحا وبعده يصاب المريض بالبراز اللين مع وجود إفرازات مخاطية.

الحرقة في الصدر والشعور بالتعب.

التوتر والقلق المستمر.

الشعور بالضيق النفسي.

ظهور أعراض الاكتئاب.

أعراض القولون العصبي الحادة:

صعوبة البلع.

الإصابة بالإسهال ليلا.

التقيؤ بلا سبب.

تناقص الوزن بشكل ملحوظ.

فقر الدم ونقص الحديد بالجسم.

الألم الشديد بعد التبرز.





أعراض القولون العصبي عند النساء:

وجود ألم بالظهر.

الأرق الشديد، وعدم القدرة على النوم.

الحساسية نحو الطعام.

وجود تشنجات وآلام بالبطن.

الألم الشديد أثناء فترة الحيض.

الإصابة بمتلازمة ما قبل الطمث.

التعرض إلى العزلة والاكتئاب.

مثيرات القولون العصبي:

1. حساسية الطعام

من مثيرات القولون العصبي أنواع الطعام التي تسبب الحساسية، ومنها منتجات الألبان والبقوليات والحمضيات والمشروبات الغازية، والتي تسبب تهيج للأمعاء، ما يزيد من أعراض القولون العصبي.

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2. القلق والإجهاد النفسي

التعرض إلى القلق والتوتر المستمر والإجهاد النفسي يؤثر بشكل كبير على القولون العصبي، ما يزيد من حدوث الأعراض.

3. التغيرات الهرمونية

تؤثر التغيرات الهرمونية على القولون العصبي بشكل كبير خاصة لدى النساء أثناء فترة الحيض، ما يظهر الأعراض بشكل كبير ويزداد الانتفاخ وآلام البطن.





أسباب القولون العصبي:

الاضطراب في حركة الأمعاء مثل حدوث الإسهال والإمساك.

الشعور بالألم في جدار القولون مع الشعور بالضغط المنخفض.

مرض القولون العصبي قد يكون ناتجا عن وجود كمية صغيرة من البراز داخل المستقيم، ما يسبب الألم في البطن والحاجة إلى التغوط.

يحدث القولون العصبي نتيجة التعرض إلى المشكلات النفسية مثل القلق والتوتر والضغط النفسي.

التشوهات في أعصاب الجهاز الهضمي، ما يتسبب في تمدد البطن والإصابة بالغازات.

التعرض إلى أنواع من البكتيريا والفيروسات، ما يؤثر على القولون العصبي ويتسبب في الإسهال الشديد.

تناول الأطعمة التي تؤدي إلى تهيج القولون مثل الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة.

نصائح للمصابين بالقولون العصبي: