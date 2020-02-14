زفاف "تاريخي" في السعودية بعد خلاف استمر أكثر من 10 أعوام

أقام عروسان سعوديان، مساء الأربعاء، حفل زواج وصف بـ"التاريخي"، بعدما أنهيا نحو عشر سنوات من السعي للعيش في بيت الزوجية بعد معارضة طويلة من عائلة العروس التي عرفها السعوديون باسم "معضولة عنيزة".وحسب وسائل إعلام سعودية، "أقيم الزفاف لامرأة سعودية كان أهلها يمنعونها من الزواج، إلى أن منحتها محكمة الاستئناف مؤخرا بصورة نهائية الحق في الزواج بمن تختاره".

وثبت لهذه المحكمة أن "المرأة تعرضت للعضل، ويعني ذلك أن ولي أمرها منعها من الزواج ممن تقدم لخطبتها من دون مبرر"، فيما كانت دعوى لها بهذا الشأن قد ردت في مناسبة سابقة عام 2018".وبينما احتفل العروسان بتحقق حلمهما في الزواج، بإقامة حفل للمناسبة، شاركهما عدد كبير من السعوديين الفرحة بشكل افتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي امتلأت بعبارات التهنئة والإشادة بصبر الزوجين وإصرارهما.

وكان أشقاء هذه السيدة التي توصف بـ"المعضولة" قد منعوا شقيقتهم من الزواج على مدى سنوات طويلة من خاطب، بحجة أنه غير كفء من الناحية الدينية، لأنه عازف عود، ولجأت هذه المرأة، التي تبلغ من العمر حاليا 40 عاما إلى القضاء، بعد أن فشلت في إقناع أشقائها الذين يتولون أمرها عقب وفاة والدها.



وفي عام 2018، أصدرت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم حكما برد دعوة السيدة، قبل أن تتدخل محكمة العدل العليا في العام 2019 وتنقض الحكم وتحول القضية إلى قاض آخر في محكمة الأحوال الشخصية في محافظة عنيزة.

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وفي أواخر 2019، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في عنيزة حكما لصالح السيدة، قبل أن يصدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم الذي يغلق ملف القضية التي دار جدل واسع في السعودية حولها طوال السنوات الماضية.

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