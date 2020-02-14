باريس هيلتون تكشف عن انطباعاتها بشأن زيارتها الأولى للسعودية

الرياض - لايف ستايل
كشفت عارضة الأزياء، وريثة سلسلة فنادق "هيلتون" العالمية، باريس هيلتون، عن انطباعاتها بشأن زيارتها الأولى للملكة العربية السعودية، وقالت "هيلتون"، في تصريحات لقناة "العربية"، على هامش مشاركتها في مؤتمر معهد "ميلكن" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي، أن "الجميع في السعودية كانوا لطفاء ومرحبين بها"، وتابعت: "لقد أمضيت وقتا رائعا في السعودية، فهي جميلة وشعبها رائع".
وكانت باريس هيلتون، زارت المملكة العربية السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول 2012، لافتتاح متجرها المتخصص في السلع الفاخرة، في مدينة مكة المكرمة.ووصفت باريس هيلتون، منطقة الشرق الأوسط" بأنها "مكان سحري"، وهذا يتجسد في "أناس رائعين وفنادق والتسوق وفرص العمل هناك"، كما أشادت بإمارة دبي الخليجية.
ولباريس هيلتون أكثر من 11 مليون متابع عبر حسابها على "إنستغرام"، و17 مليون متابع على "تويتر".ويعتبر مؤتمر معهد "ميلكن"، بمثابة "دافوس مصغر"، حيث يجتمع فيه قياديو العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي والاستثماري، ويتطرق لمواضيع عالمية كالمناخ والفضاء والحرب التجارية.
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