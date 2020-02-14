باث آند بودي ووركس وأفضل الخصومات من الموفر

باث آند بودي ووركس هي علامة تجارية تتخصص في منتجات الحمام والعناية بالجسم ككل، أصحاب هذه العلامة التجارية كانوا مدفوعين بشغف الاقتناع بأن اليوم يبدأ من الحمام. فكل ما يحمله الإنسان من نشاط وطاقة وحيوية، يبدأ من وقت أخذ الحمام الصباحي، كما أنه ينتهي أيضاً بالحمام بعد عناء العمل وإرهاق اليوم.

لمحة تاريخية عن باث آند بودي ووركس

بدأت باث آند بودي ووركس كعلامة تجارية في الظهور في أوائل التسعينات، حينما انضمت إلى مجموعة L التي ترعى أيضاً العلامة التجارية الأشهر Victoria's Secret والتي تشتهر بمنتجات العناية بالبشرة، والعطور ومستحضرات التجميل، ونستعرض هنا منتجات الشركة العملاقة وكذلك خصومات باث آند بودي ووركس من خلال تطبيق الموفر.

لم يستغرق الأمر بضع سنوات حتى أصبحت باث آند بودي ووركس من أكثر محلات التجزئة شهرة في الولايات المتحدة، ومنها انتشرت في قارات العالم كلها.

غير أن الانطلاقة الحقيقية كانت للعلامة التجارية باث آند بودي ووركس في عام 2006 حينما تم إطلاق أو كتالوج للمنتجات، ثم إطلاق الموقع الإلكتروني في شهر نوفمبر من نفس العام، وقد حققت العلامة التجارية حجم مبيعات ضخم فاق العلامة التجارية الشقيقة Victoria's Secret.

في عام 2008، قامت باث آند بودي ووركس بافتتاح أول فروعها الدولية في كندا، وفي عام 2010، وصل عدد فروع باث آند بودي ووركس ما يقرب من 1600 فرع، وكان أول فرع لباث آند بودي ووركس خارج القارة الأمريكية في دولة الكويت، واستمر انتشارها في المنطقة العربية والشرق الأوسط بتزايد مضطرد، لكن أكثر ما ساعد في هذا الانتشار والتعريف بالعلامة التجارية هو موقعها على الإنترنت، لاسيما تحول نظام الشراء في المنطقة العربية إلى نهج الشراء الإلكتروني من الإنترنت، ومع انتشار مواقع التسوق والبيع بالتجزئة، وازياد الإقبال عليها من قبل الجمهور.

منتجات باث آند بودي ووركس الرائعة

باث آند بودي ووركس تتخصص في كل ما يخص منتجات العناية بالجسم والحمام، هناك العديد من المنتجات التي تخص الجسم مثل معطرات الجسم، وغسول البشرة، وكريمات الجسم المتنوعة الاستخدامات، ما بين المرطبة والمقشرة للبشرة، وأيضاً الزيوت العطرية، وانتهاءاً بصابون اليدين العادي.

إن منتجات باث آند بودي ووركس يتم تصنيعها بعناية فائقة، من خامات عالية الجودة ومن أفخر الزيوت العطرية وأنقاها على الإطلاق.

يعمل فريق الابتكارات في باث آند بودي ووركس في ابتكار العديد من العطور المميزة، والتي تضفي على الحمام طابعا خاصاً، وتحوله من مجرد حمام، إلى عالم خاص مليء بالاسترخاء وعوامل الراحة.

امتزاج العطور بماء الدش الساخن، وذرات العطر المتطايرة في أنحاء المكان، تجعل من الحمام الصباحي أو المسائي متعة لا تقاوم، وسحراً يستمر طوال اليوم.

متجر باث آند بودي ووركس

يظهر الموقع على الإنترنت بحلة غاية ف الأناقة والبساطة، يطغى اللون الأبيض على تصميم الصفحة الرئيسية للموقع، ويتوسطها الأقسام الرئيسية للموقع والتي تتلخص في:

صابون اليدين

مستحضرات العناية بالجسم

العطور المنزلية

الهدايا Advertisements

التنزيلات الكبرى

جولة سريعة في أقسام موقع باث آند بودي ووركس

أولا: صابون اليدين

تعتبر منتجات صابون اليدين السائل من باث آند بودي ووركس أحد أهم المنتجات التي يقبل عليها المشترون، نظراً لجودتها الفائقة وأسعارها المميزة، كما أنهم ينتظرون خصومات باث آند بودي ووركس للحصول على كمية أكبر منها بحيث يستفيدون من العروض والخصومات للحصول على أكبر تشكيلة من الغسول اليدين بروائح مختلفة .

تنقسم المنتجات في هذا القسم إلى منتجات صابون اليدين السائل، وتتنوع بين منتجات الصابون ذو الرغوة الوفيرة لتنظيف اليدين، والصابون المغذي، والذي يحتوي على مكونات تزيد من ترطيب البشرة والمحافظة علة نعومتها، بالإضافة إلى مكونات الكالسيوم التي تعمل على تقوية الأظافر.

أما منتجات معقمات الأيدي، فتتنوع بين معقمات برغوة، ومعقمات مغذية، وهي منتجات تحتوي على مكونات قاتلة للجراثيم والميكروبات، وفي نفس الوقت صحية وآمنة.

ثانياً: مستحضرات العناية بالجسم

هي مجموعة من المنتجات الخاصة بالعناية بالجسم وتستخدم أثناء الاستحمام، وتتنوع بين الشاورجيل ومنتجات الترطيب والعطور، والمجموعات.

لا تختلف المكونات الرائعة لمستحضرات العناية بالجسم عن باقي منتجات باث آند بودي ووركس، فجميعها تحتوي على مكونات مرطبة غاية في الرقة على البشرة، تعمل على التنظيف العميق للبشرة، مع المحافظة الكاملة على نعومتها ونضارتها، عللاوة على إكسابها رائحة باث آند بودي ووركس المميزة.

ثالثاً: الهدايا

تعد الهدايا أفضل وسيلة للتعبير عن اهتمامك بأفراد أسرتك وأصدقائك، وهي عبارة عن مجموعات منتقاة ومتوازنة من المنتجات الرائعة لباث آند بودي ووركس القيمة، فهناك صناديق هدايا للرجال، وأخرى للنساء، وكل منهم تحتوي على مجموعة متكاملة من المنتجات المتوافقة التي تمثل منتجات متجانية من حيث الوظيفة والرائحة.

رابعاً: التنزيلات والعروض

إن العروض الترويجية والتخفيضات التي تعلن عنها وتقدمها محلات باث آند بودي ووركس ومتجرها الإلكتروني، تعد فرصة لا تعوض للحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.

تقدم باث آند بودي ووركس عروضاً على منتجاتها في صورة كوبونات تحوي أكواد خصم على المنتجات.

كما تتعاون باث آند بودي ووركس مع موقع الموفر لتقديم المزيد من الخصومات والمزايا في عملية الشراء.

يستفيد كل زائر فى موقع الموفر بالخصومات الحصرية وكوبونات باث آند بودي ووركس المذهلة التي تدعوك دوماً لتكرار الزيارة والاستفادة من تلك العروض الحصرية.

يقدم موقع الموفر تطبيق الموفر الذي يسهل تثبيته على أجهزة المحمول سواء كانت بنظام أندرويد أو نظام iOS، ويتميز بصغر حجمه وسهولة استخدامه وبساطته، ويعمل هذا التطبيق على تنبيع العملاء لأحدث الخصومات والعروض وكوبونات باث آند بودي ووركس الحصرية على موقع الموفر.

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