رجيم الفراولة للتخلص من دهون البطن

انتشر فى الآونة الأخيرة رجيم الفواكه، والذي أثبت فاعليته في تنحيف الجسم والتخلص من دهون البطن والأرداف سريعاً، وحديثنا اليوم عن فاكهة الفراولة، والتي تعشقها الكثير من السيدات؛ إضافة إلى طعمها اللذيذ، إلا أن سعراتها الحرارية منخفضه مقارنة بأنواع أخرى من الفواكه، وسوف نقدم في السطور التالية تفاصيل تطبيق رجيم الفراولة لمدة ١٢ يوماً، وستلاحظين الفرق في تلك المدة مع مراعاة الالتزام التام بالوجبات، وممارسة بعض التمارين الرياضية للحصول على أفضل النتائج.



رجيم الفراولة اليوم الأول:



وجبة الفطار: 250 جراماً من الفراولة مع نصف ثمرة موز، قطع من التفاح والمزج بينهم مع إضافة القليل من العسل، بالإضافة إلى 50 جراماً من الزبادي غير المحلي.

وجبة خفيفة: خلط الحليب قليل الدسم مع 100 جرام من الفراولة وكمية من العسل و50 ملجراماً من المياه المعدنية، والمزج بينهم مرة أخرى.

وجبة الغذاء: 150 جراماً من الفراولة مع 100 جرام خيار، وشريحة من الديك الرومي، 10 جرام بقدونس، 300 جرام هليون، 20 جرام جوز مفروم، 6 ملاعق من حساء الخضار، 1 معلقة زيت الزيتون، وذلك لتجهيز طبق من السلطة مكون من هذه العناصر الصحية المختلفة.

وجبة خفيفة: واخلطي الزبادي قليل الدسم مع معلقة من العسل مع 100 جرام فراولة.

وجبة العشاء: خلط البطاطس المسلوقة مع الكرفس المسلوق الصغير والثوم والحليب والبقدونس و50 جراماً من الجبن قليل الدسم؛ لعمل طبق من السلطة وإضافة الملح والفلفل والليمون.



رجيم الفراولة اليوم الثاني:



وجبة الفطار: شريحتان من خبز القمح، مع كمية من الجبن بداخله.

وجبة خفيفة: خلط 200 جرام من الفراولة مع ملعقة من العسل وملعقة من الزبدة وأي ثمار من الفاكهة الأخرى المطلوبة لديك.

وجبة الغداء: خلط 100 جرام من الفراولة المفرومة، ثمرة طماطم واحدة، نصف ثمرة خس، فلفل، 50 جراماً من الجبن قليل الدسم، زبادي، ملح، عصير الليمون أو عصير الفراولة، خبز التوست.

وجبة العشاء: شريحة من التفاح.

وجبة خفيفة: الفطائر مع الفراولة.

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رجيم الفراولة اليوم الثالث:



وجبة الفطار: توست محمص ومغطى بالجبن الزرقاء وشرائح الفراولة «100 جرام».

وجبة خفيفة: سموثي الفراولة بالحليب.

وجبة الغداء: طبق متوسط الحجم من سلطة السبانخ والفراولة، مع شرائح البصل والتفاح الأخضر.

وجبة العشاء: 3 شرائح من صدور الدجاج المشوي + قطع من البطاطا الحلوة.

وجبة خفيفة: 100 جرام من الفراولة مع العسل.



اليوم الرابع:



وجبة الفطار: 200 جرام من الفراولة مع كمية من التوت الأزرق والمكسرات؛ لعمل طبق سلطة صحي في الصباح.

وجبة خفيفة: 100 جرام من الفراولة الطازجة.

وجبة الغداء: طبق متوسط من سلطة الفواكه الصحية.

وجبة العشاء: 1 كوب زبادي فراولة.

ريجيم الفراولة اليوم الخامس:

وجبة الفطار: 150 جراماً من الفراولة + قطع من البطيخ مع عصير الليمون أو كوكتيل عصير الفراولة.

وجبة خفيفة: ميني تشيز كيك بالفراولة.

وجبة الغداء: طبق من سلطة الكينوا والبروكلي والأفوكادو + 1 كوب شاي أخضر أو شاي الفراولة.

وجبة العشاء: 2 شريحة من قطع الدجاج في لفائف ورق الخس الأخضر



اليوم السادس:



وجبة الفطار: بارفيه الزبادي مع الفراولة والمكسرات.

وجبة خفيفة: سموثي الفراولة بالحليب.

وجبة الغداء: سلطة الدجاج المشوي مع الفراولة والجبن الفيتا.

وجبة العشاء: 1 ثمرة بطاطا حلوة مشوية مقطعة إلى مكعبات.

ريجيم الفراولة اليوم السابع:

وجبة الفطار: ساندوتش الجبن الكريمي مع شرائح الفراولة.

وجبة خفيفة: 200 جرام من الفراولة الطازجة.

وجبة الغداء: 2 شريحة لحم الستيك المشوي مع قطع الطماطم والذرة الحلوة والفاصوليا السوداء وشرائح الأفوكادو.

وجبة العشاء: 5 ملاعق من معكرونة الإسباجتي البنية + قطع الكوسا المشوية.



اليوم الثامن:



وجبة الفطار: وعاء متوسط به 100 جرام قطع الفراولة مع ملعقة عسل + 2 ملعقة كريمة خالية الدسم.

وجبة خفيفة: 150 جراماً من الفراولة، مع كوب من الزبادي غير المحلي.

وجبة الغداء: 1 طبق من سلطة الخضروات.

وجبة العشاء: حساء التورتيلا الصحي.

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اليوم التاسع:



وجبة الفطار: كوب من الشوفان مع قطع الشيكولاتة الداكنة وبذور الشيا.

وجبة خفيفة: 100 جرام من الفراولة الطازجة.

وجبة الغداء: 1 طبق من سلطة الكينوا الطازجة «المكونة من حبوب الكينوا + الطماطم + الخيار».

وجبة العشاء: حساء الخضروات الحار.

ريجيم الفراولة اليوم العاشر:

وجبة الفطار: بودنج الفراولة مع التوت.

وجبة خفيفة: 200 جرام فراولة.

وجبة الغداء: 100 جرام سمك مشوي + كوب شاي أعشاب.

وجبة العشاء: طبق من سلطة المانجو مع الفراولة.

اليوم العاشر

وجبات مفتوحة



اليوم الحادي عشر:



وجبة الفطار: 150 جرام فراولة مع قطع البرتقال، التوت، العنب، الموز لتجهيز طبق سلطة صحي.

وجبة خفيفة: كوب من الزبادي خالي الدسم، مع قطع الفراولة.

وجبة الغداء: 2 أونصة من الكوسا المشوية بالأعشاب.

وجبة العشاء: حساء المشروم الصحي.



اليوم الثاني عشر:



وجبة الفطار: الشوفان المخبوز مع قطع الموز والشيكولاتة والمزين بالفراولة.

وجبة خفيفة: سموثي الفراولة مع الحليب الخالي من الدسم.

وجبة الغداء: 200 جرام من الفراولة، مع قطع الدجاج المشوي وأي ثمار فاكهة أخرى مثل البرتقال، لتجهيز طبق سلطة.

وجبة العشاء: فطائر السبانخ مع الجبن الزرقاء.

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