121 وفاة و5090 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الصين

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رويترزالجمعة 2020/2/14 03:57 م بتوقيت أبوظبي
الصين ترصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، أنه تم رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي، الخميس، و121 حالة وفاة جديدة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.
وأعلنت اليابان، الخميس، عن حالة وفاة جديدة على أراضيها، ما يجعلها الوفاة الثالثة خارج الصين.
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