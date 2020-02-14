مصطفى الأغا: الإعلام التقليدي طوّع التكنولوجيا لخدمته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصطفى الأغا، الإعلامي في مجموعة قنوات mbc إن الإعلام التقليدي لن يندثر كما يزعم البعض جراء التطور التكنولوجي والذكاء الصناعي، مضيفا أن هناك العديد من المؤسسات الإعلامية التقليدية، سواء كانت مكتوبة أم مرئية طوعت التكنولوجيا عبر منصات إلكترونية وحديثة لخدمة محتواها.
وشارك الأغا في فعاليات منتدى عجمان للإعلام الرقمي، الذي انطلق الخميس، تحت شعار "التحول نحو الإعلام الرقمي".
واستعرض المنتدى الاستراتيجيات الحديثة للإعلام الرقمي واستراتيجيات تطوير الإعلام فى ظل المنظومة الرقمية وبمنهجيات علمية حديثة وتطوير استراتيجيات تمكين المؤسسات الإعلامية للتعامل مع معطيات الإعلام الرقمي العالمي الجديد.
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