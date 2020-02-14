بكين - لايف ستايل
قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني على موقعها الإلكتروني إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الإقليم الواقع في وسط الصين ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس.
وتم اكتشاف 4823 إصابة جديدة في هوبي، مركز التفشي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الإقليم إلى 51 ألفا و986 حالة.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر 116 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إقليم هوبي في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.