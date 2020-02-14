أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف العين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:42 مساءً - عزيزتي الأم: اختاري معنا أحد أسماء البنات التي تبدأ بحرف العين إذا قررت البحث عن اسم يبدأ بهذا الحرف لمولودتك الجميلة.... أسماء بنات مميزة: عبلاء: الأبيض من الصخور، والمرأة الضخمة. عفراء: ويعني البيضاء وهي الأرض التي لم تطأها قدم. عوانة: النخلة الطويلة وكثيرة العون والمساعدة. عيوف: من تعاف الشر والفساد. عيينة: تصغير عين وهي منطقة في نجد بالسعودية. عيناء: ذات العينين الواسعتين الجميلتين. عنس: بوضع الفتحة على العين يعني طائر العقاب "الصقر". عنان: ظهور الشيء أمام الناظرين، وهو لجام الفرس. Advertisements عبدان: المرأة كثيرة التنسك والطاعة لله. عروب: الضحاكة. عليا: تخفيف اسم علياء وهو الرفعة والمنزلة. عوالي: رؤوس الرماح. عاكنة: من تثنى لحم بطنها. عانية: المرأة التي تعين الرجل. عشتار: آلهة الحب عند البابليين. عينات: اسم تركي ويعني العنيدة. عشق: الإفراط في الحب.

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