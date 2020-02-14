6 وفيات و1716 إصابة.. كورونا يضرب قطاع الصحة بالصين

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رويترزالجمعة 2020/2/14 01:44 م بتوقيت أبوظبي
1716 من العاملين في قطاع الصحة بالصين أصيبوا بفيروس كورونا
أعلن تشينغ يي شين، نائب الوزير بلجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، أن 1716 من العاملين في قطاع الصحة أصيبوا بفيروس كورونا، توفي 6 منهم حتى الثلاثاء.
وذكر تشينغ خلال مؤتمر صحفي عن حماية العاملين في هذا القطاع أن عدد المصابين بالعدوى بين الأطقم الطبية آخذ في الارتفاع.
وحذر مسؤولو الصحة والمستشفيات في الصين مراراً من نقص معدات الوقاية التي تشمل الأقنعة الواقية مع تفشي المرض في إقليم هوبي وانتشاره في بقية أنحاء البلاد.
وأعلنت السلطات الصينية وفاة 116 حالة إضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية الخميس 13 فبراير/شباط، بالإضافة إلى إصابة 4 آلاف و823 حالة جديدة.
وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" إن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 1483 على الأقل، وذلك مع إعلان هوبي عن 116 حالة وفاة أخرى.
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