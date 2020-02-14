شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تمتنع عن شرب الماء لمدة عام.. النتيجة غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على عكس المتوقع والمعروف عن أهمية شرب المياه، ووجود دراسات كثيرة عن خطورة عدم شرب المياه وما يسببه من مضاعفات خطيرة، قررت سيدة تدعى صوفيا باتريك، 35 عاما، تعيش في جزيرة بالي الإندونيسية عدم تناول المياه لمدة عام، وقالت: "إن هذا الشيء كان له آثار جيدة على صحتها، بحسب ما نقلته عنها صحيفة "مترو" البريطانية.





وقالت السيدة التى تعمل مدربة "يوجا" وخبير تغذية، إنها لجأت إلى "الصوم الجاف"، رغم أن ما قامت به يخالف كل النصائح الطبية والصحية والتقارير العلمية عن أهمية تناول المياه، لافتة أن عدم شرب الماء خلال تلك الفترة ساهم في علاج آلام المفاصل ومشاكل الجلد والحساسية الغذائية ومشاكل الهضم بالإضافة إلى انتفاخ العينين لديها.

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وعن تفاصيل تجربتها قالت، "لا أشرب الماء لفترة تتراوح بين 13 و14 ساعة يوما، وإذا ما أردت السوائل، ألجأ إلى عصائر الفواكه الطبيعية، الذي تصفه بأنه ماء حي"، مضيفة، "يمكن الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من الفواكه والخضروات والعصائر ومياه جوز الهند".





ولفتت إلى أن الأطباء أبلغوها أنها "بخير ولا تعاني من أي شيء خاطئ، وأنها إذا رغبت في التخلص من الانتفاخ في العينين فيجب أن أخضع لعملية جراحية، مضيفة: "عندما بدأت الصوم الجاف، بدأت النتائج تظهر مباشرة، حيث بدأ الانتفاخ يتحسن، الأمر الذي دفعها إلى مواصلة الصوم الجاف لمدة أطول".

ويعتمد الصوم الجاف، على تقييد استهلاك السوائل، فلا يسمح بتناول الماء مباشرة ولا من خلال المرق أو الشاي، أما الفوائد الناجمة عن عدم شرب الماء فهي فقدان الوزن وتحسن المناعة وتجديد الخلايا وتقليل الالتهابات، إلى جانب الفوائد ذات العلاقة بالبشرة والجلد.