شكرا لقرائتكم خبر عن استمتع بفوائده لخفض الوزن وضبط السكر.. 8طرق لوضع التفاح على نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن تناول تفاحة في اليوم مفيد لصحتنا، وفقًا لمجلة Nutritional Journal ، يعتبر التفاح مصدرًا غنيًا للمواد الكيميائية النباتية "مثل الكاتشين والكيرستين وحامض الكلوروجينيك"، الذى قد تقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والربو، كما ترتبط خاصية مضادات الأكسدة في التفاح بمنع الإصابة بالشيخوخة المبكرة، وفقدان الوزن، وانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم وصحة الجهاز الهضمي.

وقال موقع" boldsky "، إن اتباع نظام غذائي صحي هو أفضل وسيلة للوقاية من العديد من الأمراض، وابدأ يومك بتناول التفاح بشكل يومى لأنه الخيار الأفضل، يمكن خلط التفاح مع أي طعام سواء كانت سلطة فواكه، أو طبق حلو، أو رقائق، أو خضراوات، هناك ميزة كبيرة لهذه الفاكهة، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لإضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي وجعلها صحية ومغذية.



التفاح مع الشوفان

تعرف بعض أفضل الطرق لوضع التفاح على نظامك الغذائي...1. دقيق الشوفان..

يجعل التفاح تناول وجبة الفطور صحية مليئة بالفيتامينات، كما أنها بسيطة جدا وسهلة التحضير، انقع الشوفان طوال الليل أو قم بطهيه في نفس اليوم، أضف التفاح المفروم وبعض الفواكه الجافة واستمتع بهذا الإفطار الصحي.



التفاح مع الفراولة

2. سلطة التفاح..

مزيج من التفاح والتوت يقدم وجبة إفطار مليئة بالمغذيات، سلطة التفاح والتوت تعطي فوائد مضادة للأكسدة لكل من الثمار، اجمع بين 4 تفاحات متوسطة الحجم والتوت، مثل الفراولة والتوت البري، اخلطها ثم تناولها.



التفاح مع البانكيك او فطائر التفاح

3. فطائر التفاح..

إنها تصنع طبقاً لذيذاً في الصباح، يمكن صنع فطائر التفاح في غضون دقائق، اصنعي عجينة من البيض، والتفاح، والزبدة، والدقيق، وصودا الخبز والسكر والقرفة، تُسكب العجينة في مقلاة، تُطهى الجانبين وتُقدّم ساخنة.

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عجة التفاح

4. عجة التفاح..

اصنع عجة البيض، بإضافة بيضتين وملح وفلفل، يُضاف إليها شرائح التفاح، والسبانخ، والطماطم، لف العجة وتقدم ساخنة.



التفاح والخضروات

5. التفاح والخضروات..

يُقلّب الخضروات قليلاً مع الفلفل والزبدة والملح والبصل، أضيفي شرائح التفاح المقشرة وقم بتغطيتها لمدة 10 دقائق، تقدم ساخنة..



التفاح مع الزبادى

6. التفاح والزبادي..

الزبادى يحتوى على البروبيوتيك، والذى يساعد في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، إن إضافة التفاح إلى اللبن الزبادي يثري مذاقه بالإضافة إلى توفير العديد من العناصر الغذائية في نفس الوقت ،أضيفي قطعًا صغيرة من التفاح فوق الزبادى يُضاف الخليط مع بعض الفواكه الجافة والتوت.



التفاح الجيلى

7. جيلى التفاح..

إن الطريقة المثالية للاستمتاع بالتفاح هي إعداد جيلي تفاح طازج، إنها أفضل طريقة للاستمتاع بروعة جيلي الفاكهة بدون أي عوامل صناعية. ،ويمكن صنعه بسلق مكعبات التفاح في الماء مع بعض القرنفل، عندما يصبح الخليط ناعمًا، اسكبى الماء، أضفيفى عصير الليمون والسكر، وحرك الخليط حتى يصبح سميكًا، عندما يبرد تقدم مع الخبز.



8 طرق لوضع التفاح على نظامك الغذائى

8. الحبوب ..

نصائح أخرى سهلة لتضمين التفاح الى نظامك الغذائي، أضف شرائح التفاح إلى الحبوب.