طائرة خاصة لإجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس اكتمال إجراءات استئجار طائرة خاصة لإجلاء الطلاب السودانيين بووهان الصينية.

وقال مانيس: "بعد مشقة واعتذار معظم شركات الطيران اكتملت اليوم إجراءات استئجار طائرة خاصة لإجلاء الطلاب السودانيين"، مؤكداً اكتمال جميع الترتيبات اللوجستية والطبية في الداخل من أجل الإيواء المؤقت".

وكشفت وزارة الصحة السودانية عن رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال القادمين عبر مطار الخرطوم والمعابر الـ8، فيما تم تجهيز 200 سرير بمستشفى الخرطوم التعليمي لاستقبال الطلاب القادمين من ووهان الصينية.

من جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة السودانية سارة عبدالعظيم، في مؤتمر صحفي عُقد الخميس بالخرطوم، إن الوزارة جاهزة للتعامل مع فيروس كورونا، مشيرة إلى إجراء الفحص الطبي على 45 شخصاً قادمين من الصين أو من خارج البلاد، وتشكيل فرق طبية لمجابهة أي طارئ.

فيما أوضح مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة الدكتور بابكر المقبول أن الوزارة جاهزة لجميع السيناريوهات في حال وصول الفيروس، من خلال أجهزة الكشف الحراري وغرف العزل المزودة بأحدث التجهيزات.