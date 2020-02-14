"الطيران المصرية" تكشف سبب سحب رخصة طيار أزمة محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطة الطيران المدني أن قرار إلغاء رخصة الطيار صاحب واقعة فيديو الفنان محمد رمضان وهو داخل كبينة القيادة، يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي.

وقال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري في بيان، مساء اليوم الخميس، إنه تم إجراء تحقيق دقيق للتأكد من واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل "قمرة" قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية.

وأظهرت نتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة، صحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأضاف البيان أن القرار يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدنى والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي، والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها.