شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تموت بسبب "كسرة القلب".. متلازمة تهدد حياتك سببها الصدمة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظمنا قد شهد نوعاً من الشعور بالحزن والحسرة من قبل، سواء أكان ذلك بسبب طلاق أو وفاة شخص عزيز، فإن هذه الأحداث قد تجعلنا نشعر بالصدمة، ولكن هل من الممكن أن تموت بسبب كسرة القلب؟..على الرغم من أن الفكرة تبدو بعيدة أو خيالية إلا أن الأطباء والباحثين يقولون إنها قد تحدث، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



متلازمة القلب المكسور

الشعور بالصدمة النفسية أو الألم يزيد هرمونات التوتر، ويتسبب زيادة هذه الهرمونات في قصور القلب على المدى القصير، والذي يمكن أن يهدد الحياة، كما تم ربط العواطف السلبية القوية مثل الاكتئاب والغضب والخوف بأمراض القلب.

كيف يمكن للحزن أن يتسبب فى نوبة قلبية؟

وتسمى متلازمة القلب المكسورة أيضًا اعتلال عضلة القلب Takotsubo، الذي سمي على اسم الطبيب الياباني الذي حدد هذا المرض، و يحدث ذلك استجابةً للإجهاد العاطفي المفاجئ - وخاصة الحزن - وهو أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال.

وأوضح مارك جيلينوف، أخصائي أمراض القلب ، أن "متلازمة القلب المكسور" ربما تكون ناتجة عن عوامل هرمونية وتقلص الشرايين، وهذا يمكن أن يؤدى إلى النوبة القلبية، ولكن النوبات القلبية تنجم عن تجلط الدم في الشرايين".

ولأسباب غير مفهومة، سيشهد الشخص زيادة هائلة في الأدرينالين يمكن أن يحفز الأزمة القلبية، حيث تتوقف عضلة القلب عن الانقباض، وستظهر نوبة قلبية، حتى عند إجراء رسم القلب الكهربائي.

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في معظم الأوقات ، عندما تهدأ التشنجات ويستأنف تدفق الدم، عادة ما يتم حل قصور القلب، إذا لم يتحسن قصور القلب، فقد يسبب الوفاة في حالات نادرة للغاية.

هل الاكتئاب يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

يزداد احتمال الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب، والعكس صحيح، فإذا كنت تعاني من أمراض القلب، فأنت في خطر الإصابة بالاكتئاب.

الارتباط قوي بما فيه الكفاية بحيث يجب فحص أي شخص مصاب بالاكتئاب لمرض القلب، ويجب تقييم مرضى القلب لخطر إصابتهم بالاكتئاب، وبالتالي فإن علاج مرض واحد يقلل من خطر الآخر.

قد يجد المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أن المشاركة في إعادة تأهيل القلب تساعد على تحقيق الراحة النفسية وتمنع الاكتئاب. وبالمثل ، فإن المرضى المصابين بالاكتئاب الذين يمارسون الرياضة قد يقللون من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية ويشعرون بمزيد من التفاؤل في هذه العملية.



القلب المكسور

كيف يمكن للغضب والخوف أن يؤثرا على ضغط دمك؟

العواطف السلبية تسبب ارتفاع ضغط الدم، وتزيد من تفاعل الأوعية الدموية واحتمال تجلط الدم، لهذا السبب يمكن أن تؤدي العواطف المجهدة إلى نوبة قلبية لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

على الجانب الآخر ، يمكن أن تساعد المشاعر الإيجابية المصابين بمرض القلب على العيش لفترة أطول، فالأشخاص الذين لديهم شبكات اجتماعية قوية وعلاقات عاطفية وثيقة مع الآخرين لديهم أمراض أقل في القلب ويميلون إلى أن يكونوا أفضل حالًا إذا أصيبوا بأمراض القلب.