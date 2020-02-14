حظر السفر يحرم 100 ألف طالب صيني من الدراسة في أستراليا

تكافح الجماعات الأسترالية التي تضم أعدادا كبيرة من الطلبة الصينيين المغتربين لإعادة تعديل جداولهم الدراسية، بعد أن تأكد استبعاد ما يقرب من 100 ألف طالب صيني من الجداول التعليمية بسبب حظر السفر من وإلى الصين.

ونقل موقع "سواث تشاينا مورنينج بوست" أن نيوزيلندا أيضا متضررة من الحظر، إذ يصل عدد الطلبة الصينيين بجامعاتها الممنوعين من العودة لنحو 6500 طالب.

ومن المفترض أن يبدأ العام الدراسي في هذا الجزء من الكرة الأرضية خلال نهاية فبراير الجاري وبداية مارس المقبل.

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وكشف موقع "سواث تشاينا مورنينج بوست" أن جامعات أسترالية مثل جامعة "نيو ساوث ويلز"، أعلنت أن 10 آلاف طالب صيني لن يتمكنوا من حضور فصولهم الدراسية هذا العام بها بسبب الحظر.

ولن يتمكن طلبة جامعة "نيو ساوث ويلز" بمدينة سيدني الأسترالية من مباشرة دوامهم الدراسي قبل يونيو المقبل، على حد ذكر الموقع. وعلى الرغم من ذلك قدم المسؤولون بهذه الجامعة ضمانات على أحقية هؤلاء الطلبة في التخرج بشكل طبيعي، مع تأكيدها على رفضها لخيار التعليم من خلال الإنترنت خشية من المسؤولين بها من تأثير ذلك على جودة التعليم.

أما عن جامعة Monash التي تعد الأكبر في أستراليا، فقررت تأجيل الدراسة لجميع الطلبة حتى 16 مارس المقبل، لتمنح الطلبة بها من الصين فرصة للعودة.

وستتيح جامعة ملبورن الأسترالية فصولا دراسية إضافية تعوض طلبة الصين الغائبين عما فاتهم من دراسة، بالإضافة لتقبلها لخيار التدريس عبر الإنترنت لمن يرغب في ذلك من بين الطلبة المتضررين.

وكانت السلطات الأسترالية فعّلت حظر السفر من وإلى الصين بداية من 1 فبراير الجاري، وكان الحظر لمدة 14 يوما، قبل أن تتخذ قرار تجديد الحظر كل أسبوع، وفقا لجديد المعطيات فيما يخص فيروس كورونا.