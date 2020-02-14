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العين الإخباريةالجمعة 2020/2/14 09:33 ص بتوقيت أبوظبي
فوائد تناول سمك السلمون للمواليد وزيادة معدل الذكاء
السلمون من الأسماك الدهنية الصحية التي تحتوي على أنواع من العناصر الغذائية المفيدة، والتي تقلل من التعرض إلى الأمراض فهو مهم لصحة القلب والشرايين ومفيد للحامل والجنين، وفقا لدراسة علمية أجريت ببريطانيا أوضحت تأثير السلمون على المواليد وزيادة معدلات ذكائهم.
التقرير التالي يوضح أهم فوائد تناول سمك السلمون للصحة:
فوائد سمك السلمون للصحة:
تقوية القلب:
سمك السلمون توجد به نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأوميجا 3 غير المشبعة التي تساعد على التقليل من الدهون الثلاثية في الدم، مما يساعد على التقليل من المخاطر القلبية والحفاظ على صحة القلب من التعرض إلى الأمراض، بالإضافة إلى الوقاية من حدوث الجلطات القلبية.
تعزيز أداء المخ:
بفضل الأحماض الدهنية التي توجد في السلمون، فإنه يساعد على تقوية وتحسين أداء المخ وهذا لأن هذه الأحماض تساعد على تقوية الخلايا العصبية، مما يساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة والوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.
الحد من الإلتهابات:
يساعد السلمون على التقليل من الإصابة بالالتهابات والحد منها والتخلص من آلام المفاصل والتهاب القولون التقرحي، بالإضافة إلى الوقاية من السكتات الدماغية، وهذا لأنه يحتوي على الثيامين والنياسين وهي من مركبات فيتامين ب التي تقلل من الالتهابات.
محاربة السرطان:
الأوميجا 3 والأوميجا 6 التي توجد في سمك السلمون، بالإضافة إلى فيتامين د الذي يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، والتقليل من التعرض إلى الأورام السرطانية ومنها سرطان القولون والثدي.
انتظام ضغط الدم:
يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من البوتاسيوم، والتي تساعد على التحكم في معدل ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه، بالإضافة إلى التخلص من السوائل الزائدة في الجسم.
فوائد سمك السلمون للحامل:
- يحتوي سمك السلمون على فيتامين د الذي يعد من الفيتامينات الهامة للحامل وللجنين، حيث يساعد على تقوية العظام لدى الحامل وبناء العظام للجنين.
- يساعد على تحسين الحالة المزاجية السيئة خلال فترة الحمل التي تصاب بها المرأة.
- الأوميجا 3 التي توجد في السلمون تساعد على زيادة القدرات العقلية للجنين أثناء التكوين.
فوائد سمك السلمون للتخسيس:
- تناول سمك السلمون يساعد على التقليل من الوزن الزائد، وهذا لأنه من الأطعمة التي تحتوي على البروتين، والذي له دور في تنظيم هرمونات الجسم مما يساعد على التقليل من الشهية والشعور بالشبع.
- يعزز السلمون عملية الأيض بالجسم مما يساعد على التقليل من الدهون وخاصة دهون منطقة البطن.
- يحتوي السلمون على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 جرام من السلمون على حوالي 206 سعرات حرارية، وهذا يساعد على إنقاص الوزن، ولذا يجب إضافة سمك السلمون في نظامك الغذائي للرجيم.
فوائد زيت سمك السلمون للبشرة:
- زيت سمك السلمون من الزيوت الهامة التي تستخدم للبشرة مما يساعد على استعادة نضارتها وإشراقها.
- الأوميجا 3 التي توجد في زيت سمك السلمون تساعد على ترطيب البشرة بشكل جيد وحمايتها من الجفاف.
- يساعد زيت سمك السلمون على التقليل من حب الشباب الذي يظهر على البشرة.
- الوقاية من شيخوخة البشرة والإصابة بالتجاعيد والعلامات الدقيقة.
- يحتوي زيت سمك السلمون على مضادات الالتهابات والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس والتقليل من الأضرار الناتجة عنها.
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