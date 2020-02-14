شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بفطار صحى من الشوفان يشعرك بالشبع طوال اليوم.. بـ 5 طرق متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الشوفان الخيار الأفضل لتناول الإفطار بين الجميع، بفضل الألياف القابلة للذوبان فيه، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على شهيتنا تحت السيطرة، فإن البروتين الموجود في الشوفان يجعلنا نشعر بالشبع لفترة طويلة، ويمنعنا من تناول تلك الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات أيضا، يساعد انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) في الشوفان على منع الارتفاع المفاجئ للجلوكوز في الجسم.

قال موقع" boldsky "، الشوفان هو نوع من الحبوب التي يتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم في شكل دقيق الشوفان، فهو يعتبر أصح الحبوب بين الأغذية الأخرى، وهي مصدر كبير للفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والمعادن بصرف النظر عن الألياف، الشوفان أيضًا خالي من الجلوتين، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين، يمكن أن يصبح الشوفان بسهولة جزءًا من أي وجبة نظرًا لخصائصه المتنوعة،



الفواكه مع الوفان واللبن

1. وعاء الشوفان بالفواكه..

إن أفضل طريقة للحصول على فوائد صحية من الشوفان عند تزيينه بكل الفواكه المتوفرة في منزلك، اطبخ الشوفان في الماء أو الحليب وتضع عليه الفواكه، مثل التفاح أو الرمان أو التوت، سيتم تحضير وعاء صحي من الخير في دقيقة واحدة.

Advertisements



الشوفان مع الفواكه المجففة

2. الشوفان مع الفواكه المجففة..

الشوفان هو الخيار الأكثر شعبية لتناول الإفطار لتحضير الشوفان كل ما عليك فعله هو نقع بعض الشوفان في وعاء محكم الإغلاق، مع وضع ملعقة كبيرة عسل، مع بعض (الحليب أو الحليب النباتي أو الماء)، أغلق الحاوية واحتفظ بها في الثلاجة ليلا لمدة 6 ساعات على الأقل، في الصباح، ستجد كل الشوفان ممتلئًا بالحليب ليشكل نسيجًا سميكًا، تزينها بالفواكه الجافة وتناولها في الصباح بكوجبة إفطار صحية.



مع القرفة

3. القرفة والشوفان..

القرفة توابل لذيذة وصحية للغاية، لديها خصائص مضادة للأكسدة قوية، مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكري، عندما تضاف إلى الشوفان، فإنه يرفع طعم الطبق مما يوفر الكثير من العناصر الغذائية في نفس الوقت، لتحضيره، اجمع بين ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة كبيرة من الجبن قليل الدسم في الشوفان المطبوخ وتمتع به، لتغيير طعمه، يمكن للشخص استبدال القرفة بالزنجبيل أو الحبهان" الهيل".



مع الخضروات والبصل والتوابل

4. الشوفان مع الخضروات..

بالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون تناول الشوفان مع الفواكه أو الفواكه الجافة، يمكنهم تناول شوفان الشوفان مع الخضار، يُضاف الكمون والبصل ويتم تحميره على شكل شرائح، ويتم سكب كل الخضراوات ويتم قليه معهم، ثم يُضاف كوب من الشوفان، ويتم قلى المكونات لمدة دقيقتين على النار يضاف الملح والفلفل والكزبرة إلى الشوفان



عجينة الشوفان

5. عجينة الشوفان..

فطائر الشوفان هي طريقة صحية لبدء يومك لأنها مليئة بمجموعة من الفيتامينات، والمعادن ومنخفضة السعرات الحرارية والصوديوم، طبق الشوفان الخالي من الجلوتين، تحضر عجينة من الشوفان مع الحليب الدافئ، ودقيق القمح، والسكر، وخميرة الخبز، مع القليل من الملح والقرفة، يتم فردها في صينية وقلبي الطرفين حتى ينضج، يمكن تناوله مع العسل.