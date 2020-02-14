رفضتها 5 دول خشية كورونا.. كمبوديا تستقبل السفينة الطريدة

الجمعة 14 فبراير 2020

وصلت سفينة سياحية إلى كمبوديا، بعد أن رفضت 5 دول رسوها؛ خوفاً من احتمال إصابة أحد على متنها بفيروس كورونا، مما اضطرها للبقاء في عرض البحر لمدة أسبوعين.



ورست السفينة "إم.إس ويستردام" التي تقل 1455 راكباً وطاقماً من 802 فرد في سيهانوكفيل مساء الخميس، بعد أن توقفت قبالة الشاطئ في الصباح الباكر للسماح لمسؤولين كمبوديين باعتلائها لأخذ عينات من ركاب يعانون من أعراض مرضية وأعراض تشبه الإنفلونزا.

وذكر مسؤولون محليون إن عينات 20 شخصاً نقلت بطائرة هليكوبتر إلى العاصمة بنوم بنه لفحصها.

وذكر رئيس الوزراء هون سين على موقع "فيسبوك" أنه سيسافر إلى سيهانوكفيل الجمعة للترحيب بالركاب شخصيا.

وقالت أنجيلا جونز، وهي سائحة أمريكية على متن السفينة: "كنا في لحظات كثيرة نظن أننا على وشك العودة لأرض الوطن، لكن الرفض كان في انتظارنا"، مضيفة: "وهذا الصباح، كان مجرد رؤية البر لحظة لالتقاط الأنفاس".

وأمضت جونز وبقية الركاب أسبوعين تقريباً في عرض البحر بعد أن رفضت عدة دول السماح للسفينة بالرسو.

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ولم يتحدد بعد موعد رحلاتهم لديارهم، إذ ستشهد السفينة فحوصاً طبية تجريها السلطات ويتعين نقل الركاب للعاصمة للحاق بطائراتهم.

وقال ربان السفينة فنسينت سميث للركاب في رسالة إن بعضهم يمكن أن يغادر كمبوديا في وقت مبكر قد يكون الجمعة، مشيراً في إعلان لاحق أنه قد يكون هناك تأخير بسبب "عدد المنظمات والهيئات" التي تتابع عملية نزولهم من السفينة.

وأوضح مسؤولون محليون في سيهانوكفيل أن الطائرات التي ستنقل الركاب من الميناء للعاصمة غير جاهزة.

وقالت شركة "هولاند أمريكا لاين" المشغلة للسفينة والتابعة لشركة كارنيفال كورب ومقرها ميامي إن الركاب كانوا يخضعون لفحوص طبية بانتظام خلال الرحلة.

ورغم أن أحدا على السفينة لم يشعر بأعراض مرضية، رفضت جوام واليابان والفلبين وتايوان وتايلاند استقبالها خوفاً من أن يكون أحد عليها حاملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص وأصاب نحو 60 ألفا غالبيتهم العظمى في الصين.

وفي كلمة عبر الفيديو بُثت على السفينة، توجه أورلاندو أشفورد رئيس شركة هولاند أمريكا لاين المشغلة للسفينة بالشكر للركاب لما أبدوه من تفهم في "ظروف غير معتادة على الإطلاق وبها الكثير من التحديات".

وأضاف: "أنا على يقين أن لديكم حكايات طيبة ستروونها عندما تصلون للديار".