شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب بعض النساء الحوامل بالصداع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني بعض النساء أثناء فترة الحمل من آلام الصداع النصفي، ولكنها ليست آلام شائعة لدى جميع النساء الحوامل، فالأمر يختلف من امرأة لأخرى، ولكن لماذا تصاب بعض النساء بالصداع دون غيرهن.. هذا ما نتعرف على أسبابه، وفقاً لما نقله الموقع الأمريكي "كلايفند كلينيك" عن نانسي شادبير، اختصاصي الأعصاب.

ما هو الصداع ؟

الصداع ينقسم إلى فئتين: ابتدائي أو ثانوي.

يسبب الصداع الثانوي مشكلة صحية أساسية، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو ارتفاع ضغط الدم.

الصداع الأساسي قائم بذاته - الألم الذي تشعر به هو نتيجة مباشرة للصداع نفسه، وذلك كما يحدث فى الصداع النصفي.

وأعراض الصداع النصفي تتمثل في التالى:

-ألم وخفقان في الرأس معتدل إلى شديد.

- زيادة الحساسية للضوء والضوضاء أو الروائح والغثيان والقيء وفقدان الشهية- تستمر ما بين أربع ساعات وثلاثة أيام.

إذا كنتِ تعاني من الصداع النصفي أثناء الحمل، فغالبًا ما يمكن أن تسير جنبًا إلى جنب مع ظهور الهالة أيضًا وهو اضطراب حسي مؤقت قد يتضمن تغييرات بصرية أو تنميل أو وخز أو تغييرات في الكلام.



الصداع النصفى فى الحمل

سبب الصداع النصفي أثناء الحمل

-الهرمونات من أسباب صداع الحمل، حيث يتغير كل شيء في جسدك لمرحلة جديدة في حياة جنينك وتغذيته وتتغير الهرمونات وكل هذه التغيرات تزيد من الصداع ، وكذلك الحال بالنسبة لزيادة حجم الدم، والتي تحدث خلال الأشهر الثلاثة الأولى والذى يرفع ضغط الدم ويسبب الصداع أيضاً.

تشمل العوامل الأخرى التي تؤدي إلى الصداع أثناء الحمل:

-تناول بعض الأطعمة (محفزات الصداع النصفي) مثل: الأطعمة الحارة والتوابل.

-عدم شرب كمية كافية من الماء.

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-قلة النوم.

-عدم الحصول على تغذية جيدة.

-الضغط العصبى.

-مشاكل المعدة .

أكثر من ربع النساء مصابات بالصداع النصفي قبل الحمل والنساء المصابات بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة به أثناء الحمل أيضًا.

ولكن في الحالات التي تنطوي على الصداع الثانوي، تشمل الأسباب:

-تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل).

-تجلط الأوردة (جلطات الدم في المخ).

-التهابات الجيوب الأنفية.

-أورام الدماغ.

-خطر السكتة الدماغية.

ووفقاً لما ذكرته الدكتورة نانسى شادبير، يجب أن ننظر إلى الأعراض لنجيب على تساؤل هل هذا صداع أولي أو علامة تحذير لحالة مرضية؟ "