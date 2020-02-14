شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد اسبابه واعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الكبد هو رد فعل يحدث عندما تتعرض خلايا الكبد لهجوم بواسطة ميكروب أو مادة مسببة للأمراض، حيث إن الكبد هو عضو في الجهاز الهضمي يساعد في عملية الهضم ويقوم بالعديد من الوظائف الأساسية الأخرى.

وتشمل هذه الوظائف إنتاج الصفراء للمساعدة في تقسيم الغذاء إلى طاقة ؛ خلق المواد الأساسية ، مثل الهرمونات ؛ تنظيف السموم من الدم ، بما في ذلك تلك الناتجة عن الأدوية والكحول والمخدرات ؛ والسيطرة على تخزين الدهون وإنتاج الكوليسترول والإفراج عنه، حسبما ذكر الموقع الطبي الامريكى “HealthGrades”.

وتنجم معظم أشكال الالتهاب الكبدي عن عدوى فيروسية ، على الرغم من أنه في بعض الحالات ينجم عن اضطراب المناعة الذاتية ، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلايا الكبد لأنه لا يمكن معرفة الفرق بين الخلايا الضارة وأنسجة الكبد الصحية، ويمكن أن يؤدي التلف الذي يحدث للكبد بسبب الكحول والسموم وبعض الأدوية إلى حدوث التهاب.

وبعض الأمراض الموروثة يمكن أن تسبب التهاب الكبد ، إلى جانب انسداد تدفق الصفراء لفترة طويلة، وبعض أشكال التهاب الكبد تسبب أعراضًا خفيفة ، في حين أن البعض الآخر قد يكون خطيرًا أو يهدد الحياة.

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وهناك عدة أنواع من التهاب الكبد الفيروسي معروفة ، أكثرها شيوعًا هي التهاب الكبد A و B و C و D و E. اعتمادًا على النوع ، يمكن أن ينتشر التهاب الكبد الفيروسي من خلال الطعام أو الماء الملوثين بالبراز من شخص مصاب ؛ ملامسة الدم المصاب من خلال الإبر المصابة أو عمليات نقل الدم الملوثة ؛ من خلال الاتصال الجنسي مع شخص مصاب ؛ أو تنتقل من الأم إلى الطفل أثناء الولادة.

ما هي أعراض التهاب الكبد؟

يمكن أن تشمل أعراض التهاب الكبد مجموعة متنوعة من أجهزة الجسم ، مع تأثيرات تتراوح بين انخفاض مستوى الطاقة إلى تهيج الجلد إلى أعراض البطن والجهاز الهضمي، ويجب عليك الاتصال بالطبيب إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، وتشمل:

الأعراض الشائعة لالتهاب الكبد

هناك أنواع مختلفة من التهاب الكبد ، والأعراض تختلف تبعا للنوع. في بعض الأحيان ، قد يكون أي من هذه الأعراض شديدًا:

تورم في البطن ، وانتفاخ

إسهال

تغير لون البول والبراز

إعياء

صداع الراس

حكة في الجلد

الم المفاصل

فقدان الشهية

حمى منخفضة

الكآبة والخمول

الغثيان مع أو بدون القيء

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

ما الذي يسبب التهاب الكبد؟

التهاب الكبد له أسباب مختلفة ، وهذا يتوقف على النوع، والالتهابات الفيروسية هي سبب شائع ، إلى جانب التعرضات السامة وبعض الحالات الموروثة.

أسباب التهاب الكبد

قد يكون سبب التهاب الكبد ما يلي: