شكرا لقرائتكم خبر عن الحمل وأفضل طرق التخطيط له بالتغذية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل يعد حلم الكثير من الزوجات، وتسعى الكثيرات منهن للتخطيط له، ولكن في بداية الأمر يجب التعرف إذا كنت تعانين من مشاكل في الخصوبة أم لا، وبعد التعرف على الإجابة عليك البحث والتخطيط للحمل.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" العديد من الأسباب التي توضح حقيقة الإصابة والتعرض لضعف الخصوبة عند النساء، وقد تكون سبب في تأخر الحمل لديها أو العقم في بعض الأحيان، ومنها ، التعرض لحدوث اضطرابات في الهرمونات، أو الإصابة بتكيس المبيض، أو التعرض لمشكلة ما فى الإباضة، أو التعرض لمشاكل في قناة فالوب، أو التعرض لارتفاع نسبة هرمون الحليب البرولاكتين، كما أن سوء التغذية لها دور كبير في هذا الأمر، وأيضا النساء اللاتي تعانين من مشاكل في السكر، أو السمنة.

وأضاف التقرير، أن هناك العديد من النصائح التي تساعد في تحسين الخصوبة، ومنها:

-ابتعدي عن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والنشويات.

-عليك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، كالخضراوات والفواكه.

-أكدت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، تعد من الحيل الجيدة التي تساعد في تحسن الخصوبة.

-أكدت الدراسات أن الإكثار من تناول منتجات الألبان المصنعة، تساعد علي تقليل الخصوبة ولذا ابتعدى عنها.

-من أهم النصائح التي قدمها التقرير هي الإكثار من تناول الماء، حيث إنها تساعد بشكل كبير في زيادة فرص الخصوبة.

وأشار التقرير، أن هناك العديد من العادات اليومية التي يقوم البعض باتباعها، وتزيد من فرص ضعف الخصوبة، ومنها:

-التدخين.

-الإكثار من تناول المشروبات المنبه والغنية بالكافيين.

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-التوتر والقلق له دور كبير في ضعف الخصوبة .

-عدم ممارسة الرياضة تعد من أبرز الأسباب.

-الإصابة بالأرق.

الحمل وعوامل زيادة فرصه

وقدم التقرير، بعض النصائح التي تزيد من فرص الحمل، ومنها:

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الحصول على ساعات كافية من النوم، تعد من الأمور الهامة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم الهرمونات وأيضا تنظيم مستويات الميلاتونين، ولذا عليك أخذ القسط الكافي من النوم.

-أشارت العديد من الدراسات الطبية، أن الابتعاد عن المواد السامة والكيميائية تزيد من فرص تقليل الخصوبة بشكل ملحوظ.

-من أهم النصائح التي تزيد من فرص الحمل هي ممارسة التمارين الرياضية، ولذا عليكي المشي نصف ساعة يوميا.

-في حالة كنتي تعانين من زيادة الوزن، فعليكي فقدان الوزن، فهذا الأمر يزيد من فرص الحمل.

-ابتعدي عن التوتر والقلق والضغوط النفسية، فهذه الأمو من أسباب التعرض لتأخر الحمل.

-تناولي الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات لأنها تساعد بشكل كبير في الحصول علي نسبه عالية من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الأم والجنين.