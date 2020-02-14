شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يجب ألا تدعها فى غرفة نومك.. أبرزها الحيوان الأليف والطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالأرق؟..هل تعاني من عدم قدرتك علي أخذ قسك كافي من النوم؟..فاللحصول علي قسط جيد من النوم عليك التخلي عند بعض الأشياء داخل غرفة نومك، هذا ما أوصي به التقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، ومنها:

-هاتفك المحمول

أوصي التقرير بضرورة ابعاد الهاتف المحمول الخاص بك عن غرفة النوم، لأنه مضر للصحة ويزيد من فرص تعرضك للأرق، وذلك نتيجة للضغوط النفسية التي تتعرض لها بسبب قرأة الأخبار المنتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الترددات المنبعثة من الهواتف المحمولة تزيد من فرص تعرضك للإصابة بالسرطان، وأيضا الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف يمكن أن يصل للمخ خلال النوم وهذا يتسبب في عدم القدرة علي إنتاج هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم الجيد والراحة، وهذا يساعد في الحصول علي أنماط النوم الضعيفة.

-التلفزيون

امتلاك جهاز تلفزيون في غرفة النوم يزيد من فرص تعرضك للأرق، وحرمانك من النوم الجيد فانبعاث الضوء الأزرق من الشاشات تزيد من فرص التعرض للأرق.

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-الطعام

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن تناول الطعام في السرير مع القيام بأنشطة أخري كمشاهدة التلفزيون أو القراءة، يزيد فرص الإصابة بزيادة الوزن نتيجة لعدم شعورك بكميات الطعام المتناول، وهنا يزداد فرص الإصابة بعسر الهضم وعدم القدرة علي النوم.

-المكتب

يجب أن يكون مكتبك في مكان آخر غيرغرفة نومك، فأوضحت بعض الدراسات أنه يجب عدم ربط مكان عملك بمكان راحتك، فهذه الحيلة تساعد في حصولك علي قسط جيد من النوم.

-الحيوانات الأليفة

يمكن للحيوانات الأليفة إدخال الجراثيم أو الحشرات لغرفتك ، فوفقًا لصحيفة Everyday Health انه في حالة اهتمامك بفحوصات وتنظيم حيوناك الأليف فهنا يقل الخطر، ولكن هناك مشكلة أخرى محتملة وهي أن حيوانك الأليف قد يوقظك إذا كان نائماً بجوارك، مما يعرقل نومك، وغالبًا ما يوفر النوم مع حيوان أليف فوائد الشعور بالأمان والحب والرفقة.