أول وفاة في اليابان بكورونا.. و8 إصابات جديدة بسنغافورة

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وكالة الأنباء الألمانيةالجمعة 2020/2/14 12:44 ص بتوقيت أبوظبي
سنغافورة تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت الحكومة اليابانية، الخميس، أن سيدة يابانية في الثمانينات من عمرها، توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا الجديد، فيما سجّلت سنغافورة 8 إصابات جديدة.
وتعد هذه أول حالة وفاة لشخص مصاب بالفيروس في اليابان.
وقال وزير الصحة الياباني، كاتسونوهو كاتو، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة اكتشفت أن السيدة مصابة بفيروس كورونا بعد وفاتها.
وأشار إلى أن السيدة كانت تعيش في مقاطعة كاناجوا بالقرب من طوكيو، وجرى نقلها للمستشفى منذ الأول من فبراير/شباط.
وأضاف الوزير أنه يعتقد أنها أصيبت بالفيروس في اليابان، إذ إنها ليس لديها تاريخ سفر للخارج مؤخراً.
يشار إلى أن شخصين توفيا جراء إصابتهما بالفيروس خارج الصين، أحدهما في هونج كونج والآخر في الفلبين.
على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، الخميس، عن 8 حالات جديدة للإصابة بالفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 58 شخصاً.
وتمثل هذه أكبر زيادة في عدد المصابين في يوم واحد تسجل في سنغافورة حتى الآن.
والمرضى الذين تمَّ اكتشاف إصابتهم حديثاً ليس لديهم سجل سفر في الآونة الأخيرة إلى الصين، مركز تفشي الفيروس.
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