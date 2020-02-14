5 أعراض غير متوقعة تؤكد إصابتك بـ حصوات الكلى تعرف عليها

إذا كنت تعانين من آلام مبرحة، أثناء التبول، فقد تعانين من حصوات في الكلى.. فيما يلي إليك سبب حصوات الكلى حسب ما ورد في موقع " power of positivity".

- يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى تؤدي إلى شعور بالألم في الظهر أو البطن ولكن يوصف الألم الناجم عن حصى الكلى على أنه أحد أكثر التجارب المؤلمة التي يمكن للمرء أن يتخيلها.

- إذا لاحظت أنك تعاني من ألم حاد أو حارق أثناء التبول، فقد تكون هذه علامة أخرى على أنه لديك حصاوي بالكلى وجسمك يحاول يمررها إلى المسالك البولية أثناء التبول، فعليك مراجعة الطبيب.

- التبول باستمرار عرض يتقاسم فيه أما حصاوي الكلى أو إلتهابات في المسالك البولية، هذا يشير إلى أن الحجارة تنتقل إلى الجزء السفلي من المسالك البولية استراحات الحمام المستمرة هي أيضًا من الأعراض الأخرى التي تتقاسمها حصوات الكلى مع التهاب المسالك البولية.

- وجود دم في البول من الأعراض الشائعة لحصاوي الكلى، وقد يكون هذا الدم قابلًا للاكتشاف فقط من خلال الفحص المجهري للبول أو عن طريق اختبار مقياس العمق.

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- إذا لاحظت أن للبول رائحة قوية للغاية وغير سارة، فإنها علامة على أنه قد يكون لديك حصوى وتحتاج إلى علاج فاستشير طبيب.

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