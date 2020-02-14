تعرف على الأعراض التي تنذرك بالضغط المنخفض

يعاني الكثير من أعراض الأمراض دون ان يعرف اسبابها، او نوعها، من بينها أعراض الضغط المنخفض.. قال الدكتور محمد غنام استشاري أمراض السكر والضغط، ان الضغط المنخفض قد تكون اعراضه غريبة للبعض، لافتا إلى أن هناك أعراضا تنذر بالضغط المنخفض.

1- عدم القدرة على التركيز والتعب السريع

2 - زيادة التهيج و فقدان الشهية و ازدياد الحاجة للنوم

3 - عدم وضوح الرؤية و طنين في الأذنين و الدوار

4 - التأثر الشديد بتقلبات الطقس و الحساسية للبرد

5 - نغز في منطقة القلب و الشعور بالنفخة

6 - ضيق في التنفس و المزاج المكتئب

عـــلاج ضغط الـدم المنخـفض

1- يجب الابتعاد عن الإرهاق والعصبية و التعرض للضغوط العصبية

2 - تناول الكثير من السوائل يوميا وإضافة كمية أكثر من العادية من الملح في الأكل

3 - تناول المزيد من القهوة والشاي والابتعاد عن الكحول والإكثار من تناول الخضار والفاكهة لغناهم بفيتامين سى و فيتامين ب المركب

4 - على المصابين بالضغط المنخفض زيادة تناول الحساء من اللحوم والدجاج وممارسة الرياضة المائية و الكثير من التمارين الرياضية اليومية

5 - الإكثار من السباحة أو المشى والتمارين الرياضية واخذ دوش ماء ساخن وبعدها مباشرة ماء بارد أو على الأقل وضع القدم فى ماء ساخن ثم ماء بارد كونه ينشط الدورة الدموية

6 - عدم تناول عقاقير إلا في حالات صعبة وبناء على نصيحة الطبيب

عـــــــلاج فـــــــــوري لانخفــــــاض ضـــغط الــــــدم

1 - وضع الشخص مستلقيا على ظهره ورفع الساقين

2 - مزج ملعقة من العسل في كوب من الماء وإضافة قليل من الملح وشربة فورًا

3 - شرب القهوة يعطي الإغاثة الفورية لهذه الحالة ومع ذلك تحقق مع طبيبك قبل محاولة استخدام هذا العلاج.

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