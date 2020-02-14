خلطات ديتوكس طبيعية تعيد للبشرة تألقها

خلطات الديتوكس الطبيعية، تعيد للبشرة الحيوية والإشراق المطلوبين من أجل استرجاع الجمال الطبيعي. تشكل ركيزة أساسية في عالم العناية بالبشرة. جميعنا نعلم أن سرّ البشرة الصحية يكمن في التنظيف والترطيب المستمرين. من هنا، تبرز أهمية شرب المياه لأنها العنصر الأهم في ترطيب الجسم وإبعاد السموم ومنح البشرة، في نهاية المطاف، الكثير من التوهج والإشراق.

ورغم أن غالبية السيدات يدركن أهمية شرب ما لا يقل عن ليترين من المياه في اليوم، فإنهن لا يلتزمن هذه القاعدة البسيطة. وذلك لأسباب متعددة أهمها عدم تقبل مذاق المياه الى درجة الشرب المستمر طوال اليوم.

لهذا السبب، نعرض خلطات ديتوكس طبيعية تستند الى المياه، من أجل تنظيف الجسم من الملوثات والسموم وبالتالي الحصول على بشرة نضرة ونقية:

ديتوكس المياه وعصير الحامض:

من أهم الوصفات وأشهرها على الإطلاق. هذه الخلطة البسيطة والسهلة تساعد في إرجاع النضارة المفقودة. يكفي إضافة عصير نصف ثمرة حامض في كوب من المياه وشربها صباحاً مدة أسبوعين. فالليمون الحامض يشكل مادة أساسية في عالم البشرة ومشكلاتها. إذ أنه يُستخدم في تبييض البشرة وترطيبها ومعالجة مشكلات البثور الملتهبة. بمعنى آخر، يشكل الليمون الحامض مدخلاً أساسياً لبشرة صحية ومتألقة. يحتوي الليمون الحامض على الفيتامين سي الذي يعمل على تنظيف البشرة من الملوثات والبقع غير المرغوب فيها، إضافة الى أنه يعزز عمل جهاز المناعة.

ديتوكس التفاح والقرفة:

ديتوكس الخيار والليمون الحامض والنعناع: ​

يقطع الخيار الى شرائح مدوّرة، يقطع الحامض أربع اقسام، تنقع جميعها مع النعناع في ليتر من المياه الباردة وتشرب خلال 24 ساعة مدة أسبوعين الى ثلاث. يعمل الخيار على ترطيب الجسم وطرد السموم، فيما يعزز النعناع عمل جهاز المناعة ويمنح هذه الوصفة مذاقاً شهياً. أما الليمون الحامض فقد عرضنا أعلاه مزاياه وانعكاساته الإيجابية على البشرة.

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ديتوكس التفاح والقرفة:

ديتوكس التفاح والقرفة:

تقطّع تفاحة وتوضع في ليتر من المياه المغلية، تُضاف إليها القرفة المطحونة أو عود من القرفة. تترك في المياه نحو نصف ساعة أو إلى أن تبرد، بعدها توضع في البراد . ثم تشرب خلال 24 ساعة. إذا كنتم تتساءلون عن سرّ نجاح وصفة الديتوكس هذه، فإليكم الجواب: يساعد ديتوكس التفاح والقرفة في تعزيز عمل جهاز المناعة، التخلص من الجذور الحرة أي الملوثات. كما أن التفاح يحتوي على الفيتامين سي الذي يحافظ على كولاجين البشرة الذي بدوره يضمن نضارتها وشبابها، إذ أنه يؤخر ظهور التجاعيد. في المقابل، تعمل القرفة على تعزيز الدورة الدموية وإبعاد البثور الملتهبة.

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