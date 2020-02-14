شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لصحتك منتجات الألبان كاملة الدسم أم قليلة الدسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع" Step to health " إن منتجات الألبان كاملة الدسم أكثر صحة مما نعتقد، وأفضل صحيا من قليلة الدسم، وإنها لا تجعلك تكتسب وزناً وتحسن صحتك.. لسنوات طويلة، قيل إن منتجات الألبان قليلة الدسم كانت أفضل لأن الدهون الكاملة زادت من وزن الناس وتسببت في أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الدهون التي تحتوي عليها، ومع ذلك، فإن المزيد من الدراسات تدحض هذه المعلومة، في هذه المقالة، سنشرح ذلك:

منتجات الالبان كاملة الدسم دائمًا كان لها اسم سيئ في عموم السكان بسبب الآتى: أولا: السعرات الحرارية..

تحتوي منتجات الحليب كامل الدسم على سعرات حرارية أكثر من تلك قليلة الدسم، لأن الدهون هي المغذيات الكبيرة التي توفر المزيد من السعرات الحرارية، من السهل إزالة الدهون من منتجات الألبان، وبالتالي، يبدو من المنطقي، نظرًا لاحتوائها على عدد أقل من السعرات الحرارية ، فإنها تمثل مخاطر أقل للسمنة.



الفيتامينات

ثانيا: الدهون المشبعة..

تعرف الدهون المشبعة دائمًا بالدهون "السيئة"، لأنها يمكن أن تسبب أمراضًا مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك، القضاء عليهما هو ميزة إضافية، ومع ذلك، عندما تقوم بالتخلص من الدهون من نظامك الغذائي، فإنك تستبعد الكثير من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل" A و D و E "، وكذلك العديد من المعادن.

أجرى الخبراء العديد من الدراسات للتحقق مما إذا كانت المنتجات الكاملة الدسم تجعل الناس يكتسبون الوزن، أو تحسن الصحة العامة، هنا، سوف نعرض لك دراسات مختلفة:

الوزن والحليب...

لاحظت دراسة نشرت في مجلة" Journal of Nutrition The American" وجود فروق في الوزن بين أولئك الذين تناولوا منتجات كاملة الدسم أو قليلة الدسم، وكانت النتائج أن المجموعة التي تناولت منتجات كاملة الدسم كانت أقل بنسبة 8 % من خطر زيادة الوزن أو السمنة.

تنص هذه المقالة على أن تناول كميات كبيرة من الدهون من منتجات الألبان يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة المركزية، ومخاطر القلب والأوعية الدموية، بالطريقة نفسها التي ارتبط بها تناول كميات قليلة من الدهون من منتجات الألبان بزيادة خطر الإصابة بالسمنة المركزية.

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الالبان كاملة الدسم مفيدة لصحة طفلك

الصحة ومنتجات الألبان..

لم تجد معظم الدراسات وجود فروق بين منتجات الدسم الكاملة الدسم، أو قليلة الدسم ولكنها في الواقع، فإن المنتجات كاملة الدسم ارتبطت بتحسين بعض الأمراض مثل: داء السكري من النوع 2.

أمراض القلب والأوعية الدموية، ومتلازمة الأيض " التمثيل الغذائي "، ومرض ارتفاع ضغط الدم، و سرطان القولون.

هل يجب على الأطفال اختيار منتجات الألبان كاملة الدسم أو قليلة الدسم؟

من المهم أن يستهلك الأطفال الحليب كامل الدسم لأنه كما ذكرنا أعلاه، فان نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن في منتجات الحليب منخفض الدسم تختفى، في دراسة شملت 2745 طفلاً، لاحظ الخبراء أن تناول اللبن كامل الدسم مرتبط بتركيزات أعلى من فيتامين" د" في الدم، ومؤشر كتلة الجسم أقل.

يجب أن نذكر أن منتجات الألبان هذه يجب ألا تحتوي على سكر مضاف، لأن العديد من منتجات ألبان الأطفال تحتوي على الكثير من السكر والمواد الحافظة، والتي تأتي بنتائج عكسية.

بشكل عام، أثبتت الدراسات أن منتجات الألبان ليست السبب الرئيسي لفرط الوزن أو السمنة، إذا كان من الصعب على جسمك هضم منتجات الحليب كامل الدسم، فيمكنك اختيار منتجات الحليب قليل الدسم أيضا، وإذا كنت تشرب عدة أكواب من الحليب يوميا، ولكن إذا كان عليك اتباع نظام غذائي قليل الدسم لسبب ما، فقد يكون من الأفضل لك أن تستهلك منتجات الحليب قليل الدسم.

في النهاية، يجب أن تأخذ بعض المفاهيم الأساسية في الاعتبار:

ليس كل الدهون "سيئة"، عليك فقط معرفة أصلهم، كما رأيت، فإن الدهون المشبعة في اللبن لا تسهم في السمنة أو أمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لأن منتجات الألبان كاملة الدسم تحتوي على دهون، فإنها تعزز الشبع، مما قد يجعلك تتناول كميات أقل من الطعام طوال اليوم، تميل منتجات الألبان قليلة الدسم إلى المذاق، ولهذا السبب بالذات ، يضيف الناس السكر والحبوب المكررة إليها، بمعنى آخر، يزيلون الدهون لإدراج مكونات أخرى أكثر ضرراً بالصحة.