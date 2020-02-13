الشفاه المموّجة تقليعة جديدة أم مخيفة

الجمال مفهوم نسبي بطبيعة الحال، فما يعجبك وترينه جميلاً، قد لا يعجب غيرك، والعكس صحيح. ولهذا تروّج بضاعة مستحضرات ومنتجات وإجراءات التجميل رواجاً كبيراً لاختلاف الأذواق وتباينها، وحرص كل امرأة على أن تبدو جميلة ومتميزة وفريدة.

ولكن في بعض الأحيان، تذهب الحماسة ببعضهن بعيداً، حد تجربة إجراءات أكثر عمقاً وتطرّفاً من مجرد تطبيق مكياج مختلف أو استخدام ألوان جريئة أو ما شابه، وهذا ما يبدو لنا مع أحدث تقليعة بدأت بالظهور في عالم التجميل والمكياج.

فقد بدأت تقليعة الشفاه المموجة بالظهور والانتشار على انستغرام بعد ظهورها الأول في روسيا بحسب الاعتقاد. وهذه التقليعة تعتمد على استخدام حقن الفيللر لتكوين موجة في الشفاه العليا فقط أو العليا والسفلى معاً.

وبالطبع يحذّر الأطباء والخبراء من الانسياق وراء مثل هذه التقليعات دون الانتباه لمخاطر استخدام إجراء متعمق في الجلد مثل استخدام الفيللر، لأن الاستخدام الخاطئ من أشخاص غير مؤهّلين أو مدرّبين، قد يؤدي إلى أن تصل المواد المستخدمة في الفيللر إلى الوصول إلى أوعية دموية، ما يؤدي إلى موت نسيج الجلد في تلك المنطقة، خاصة أن منطقة الشفاه تغص بالكثير من الأوعية الدموية حول الفم، ما يجعلها منطقة حساسة لاستقبال مواد خارجية، ويرفع نسبة المخاطرة.

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وبعيداً عن المضاعفات الصحية والأخطار التي قد تسببها تلك التقليعة، هل ترينها تقليعة جميلة وتستحق أن تطبيقها على نفسك؟ لم نحبها كثيراً لأنها لا تبرز الجمال الطبيعي للمرأة ولا تعززه؛ فما رأيك أنتِ؟

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