ألماني يفاجأ بظهور عرض زواجه من حبيبته على "خرائط غوغل"

فوجئ رجل ألماني بظهور عرض زواجه من حبيبته على تطبيق «خرائط غوغل»، وذلك بعد حوالي عام من تقدمه بالطلب.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد تقدم المزارع الألماني ستيفن شوارز (32 عاماً) بعرض زواج لحبيبته العام الماضي عن طريق تشكيل عبارة «هل تتزوجينني؟» باللغة الألمانية في أحد حقول الذرة بوسط ألمانيا، باستخدام آلة بذر الحبوب، وقد قام بعد ذلك بالتقاط صورة جوية للعبارة باستخدام طائرة «درون».

وبعد مرور حوالي عام على ذلك اليوم، فوجئ شوارز بأحد أقاربه في كندا يرسل له صورة لعرض الزواج، ويخبره أنه رآها بالصدفة على تطبيق «خرائط غوغل»، الأمر الذي أدهشه هو وخطيبته.

ويخطط شوارز وخطيبته للزواج في شهر يونيو (حزيران) القادم، وقد أشارا إلى أنهما قد يستخدمان طائرة «درون» مرة أخرى في هذه المناسبة، ولكن هذه المرة لالتقاط صور الزفاف.

واحتفلت «غوغل» يوم السبت الماضي، بذكرى مرور 15 عاماً على إطلاق تطبيق خرائطها الذي تحول من منصة للتنقل إلى وسيلة لاستكشاف ما حولك.

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وقالت الشركة إنها ستطلق ميزات جديدة لخرائطها بهذه المناسبة، والتي تشمل تقديم أيقونات جديدة للمواقع الجغرافية للمرة الأولى منذ عام 2015، وإعادة ترتيب بعض أجزاء واجهة الاستخدام، لتصبح أكثر سهولة في العثور على المعلومات والاستكشاف والتنقل.

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