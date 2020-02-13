"الصحة العالمية": كورونا ينتشر بقوة في مكان واحد خارج الصين

قال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لا تتزايد بقوة خارج الصين سوى في سفينة سياحية موضوعة حالياً تحت الحجر الصحي في ميناء ياباني.

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وأضاف قي إفادة صحفية بجنيف: "بخلاف الحالات على سفينة دايموند برنسيس السياحية، لا نرى تزايداً قوياً في عدد الحالات خارج الصين".

وتم الإبلاغ عن 44 حالة إصابة إضافية على متن دايموند برنسيس، الخميس، مما رفع العدد الإجمالي إلى 219، لكن السلطات قالت إن بعض المسنين سيسمح لهم أخيراً بمغادرتها الجمعة.

وأوضح ريان أن المنظمة تتوقع وصول باقي الفريق الخاص التابع لها إلى الصين مطلع الأسبوع المقبل للتحقيق في بؤرة تفشي فيروس كورونا.