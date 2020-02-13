5 مشروبات لإنقاص الوزن.. تناولها قبل النوم

يعد احتساء مشروبات معينة قبل الذهاب إلى الفراش من الطرق السهلة التي تساعد في تحسين نوعية النوم وإنقاص الوزن وخفض مستويات التوتر.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن خبراء تغذية أفضل 5 مشروبات من شأنها أن تساعد في إنقاص الوزن أثناء النوم والحصول على ليلة هانئة في الوقت نفسه.

1. الحليب





يقول الخبراء إن تناول كوب من الحليب يساعد على النوم بعمق، كما أن استهلاك مستويات عالية من الكالسيوم يساهم في التخلّص من دهون الجسم، خصوصاً حول منطقة البطن.

وكشفت دراسة أمريكية أجريت عام 2010 أن شرب كوبين فقط من الحليب يومياً سيساعدك على إنقاص وزنك.

2. شاي البابونج





استُخدم شاي البابونج أو "الشاي الناعم" كما يطلق عليه لقرون عدة كوسيلة مساعدة للنوم، وذلك بفضل المكونات العلاجية التي يحتويها.

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على وجه الخصوص، استخدم الرومان والإغريق والمصريون البابونج كضمادة تضميد الجروح لمساعدتهم على الشفاء بشكل أسرع.

وفي الوقت الحاضر، من المعروف أن هذا الشاي يساعد على تهدئة التشنجات العضلية، ما يجعله الشراب المثالي قبل النوم، ويمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف تشنجات البطن وعسر الهضم.

3. عصير العنب





شرب كوب صغير من عصير العنب قبل النوم يساعد على التخلص من دهون الجسم أثناء النوم.

وتشير أبحاث إلى امتلاء العنب بمضادات الأكسدة التي تحوّل السعرات الحرارية التي تخزن الدهون البيضاء إلى دهون بنية تحرق السعرات الحرارية.

4. بروتين الصويا





يعتقد كثيرون أن بروتين الصويا مُخصّص فقط للمساعدة في رفع الأثقال بصالات الألعاب الرياضية، لكنه يعد أيضاً وسيلة مثالية للتنحيف، وينصح بإدراجه في حميات خسارة الوزن، نظراً لما يحتويه من ألياف ومعادن وفيتامينات مفيدة للجسم.

5. اللبن الرائب





اللبن الرائب يعد مصدراً جيداً للكالسيوم والبروتين، وتساعد الخمائر الموجودة فيه في تخفيف أعراض القولون العصبي وتقليل الانتفاخ والضائقة الهضمية، ويساعد المشروب أيضًا على تحسين نومك وتحسين أداء التمرين الرياضي.