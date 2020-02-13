سفيرة أميركية سابقة تنتقد السياسة الخارجية لبلادها وتؤكّد بأنها لا أخلاقية

انتقدت السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش السياسة الخارجية لبلادها، ووصفتها بأنها "لا أخلاقية" وتقوم على التهديدات، والإرباك المتعلق بالثقة.

وقالت ليوفانوفيتش في كلمة ألقتها في جامعة "جورج تاون"، حيث تسلمت جائزة من معهد الدراسات الدبلوماسية في الجامعة: "في الوقت الحالي وزارة الخارجية في أزمة... القادة الكبار يفتقرون إلى الرؤية السياسية، والوضوح الأخلاقي ومهارات القيادة".

وأضافت: "بصراحة، السياسة الخارجية غير الأخلاقية والتي تستند إلى مبدأ دعهم يخمنون، وتنطوي على التهديدات والخوف والإرباك المتعلق بالثقة، لا يمكن أن تنجح على المدى البعيد".

وحصلت يوفانوفيتش على جائزة "ترينور"، التي تقدمها الجامعة "لشخصية أمريكية أو أجنبية بارزة لتميزها في عملها الدبلوماسي"، وبين الحاصلين على الجائزة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

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