تعرف على أهم الفوائد الصحية الجديدة للطماطم

فوائد صحية للطماطم تم الكشف عنها في دراسة نشرت نتائجها حديثا. ودرس باحثون من جامعة فالنسيا الإسبانية تأثير مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على البكتريا المعوية.

وتمت دراسة مضادات الأكسدة في الطماطم النية والمقلية. ووجدت الدراسة -التي نشرت نتائجها في الدورية العلمية "ساينس دايركت"- أن عملية قلي الطماطم عززت عملية استخراج المركبات المضادة للأكسدة في الطماطم، حيث كان محتواها أعلى مما هو موجود في الطماطم النيئة.

وصلصة الطماطم التي تم تسخينها قبل تناولها، احتوت على مادة "الليكوبين" بصورة سليمة دون تغير. وتؤثر هذه المادة بصورة إيجابية على البكتريا المعوية.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "دويتشه أبوتيكر تسايتونغ" الألمانية أن مادة "الليكوبين" الموجودة في الطماطم تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. ونشرت الصحيفة نتائج دراسة صادرة من جامعة كامبريدج البريطانية وجامعة تارتو في إستونيا، التي ذكرت أن تناول الطماطم يؤثر بصورة إيجابية على مرضى القلب.

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يذكر أنه معروف علميا بأن البكتريا في الأمعاء لها تأثير جيد على صحة الجسم. وسبق لعدة دراسات علمية أن أثبتت ذلك.

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