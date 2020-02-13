إليك بعض الفوائد والحقائق الغريبة التي ستدهشك عن مشروب القهوة

القهوة المشروب المفضل لدى الكثيرين حول العالم، الغريب بمراره المحبب اللذيذ. القهوة مشروب الصباح بجدارة والذي يمنحك دفعة من النشاط والحيوية لتكمل يومك وتواجه أعباءه.

إليك مجموعة من الحقائق الغريبة حول القهوة والتي ستدهشك بالفعل:

1. العالم يستهلك حوالي 2.25 مليار فنجان قهوة يومياً.

2. في كوريا واليابان هناك مقهى للقطط، بحيث يسمح لمرتاديه بتناول القهوة واللهو مع القطط لساعاتٍ طويلة.

3. القهوة هي ثاني السلع المتداولة الأكثر قيمةً بعد النفط في العالم.

4. تحمل القهوة فائدة وفعالية أكبر إذا ما تم تناولها بين 9.30 و11.30 صباحاً.

5. أول كاميرا ويب أنشأت في كامبريدج كانت للتحقق من حالة وعاء القهوة.

6. ستاربكس تنفق مالاً أكثر على التأمين الصحي لموظفيها من الذي تنفقه على حبوب البن.

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7. اخترع القهوة رجل يدعى جورج واشنطن عام 1910.

8. إن تناول كوب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يحسن تدفق الدم لديك.

9. يوجد مقهى في فرنسا يعاقبك بزيادة سعر قهوتك إن لم تقل مرحباً أو من فضلك.

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