تعرف على أهم وأبرز فوائد الماء الغني بالمعادن

القاهرة - لايف ستايل أجريت دراسة في فرنسا تابعت 12 فرداً مصابين بارتفاع نسبي للدهون في الدم. طلب من الافراد شرب ليتر و250 ملل من الماء الغنيّ بالمعادن يومياً لـ8 أسابيع. وقد طلب منهم بعد ذلك شرب الكمية نفسها يومياً ولكن من المياه قليلة المعادن. وقد اكتشفوا أنّ لدى شرب الماء الغني بالمعادن انخفضت نسبة الـ Triglyceride والكولستيرول السيئ LDL وارتفعت نسبة الكولستيرول الجيد HDL. من هنا استنتج العلماء بأنّ الماء الغني بالمعادن يساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين. قد يهمك أيضا: فوائد الماء الدافىء مع الليمون في الصباح صادمة! تعرف علي أهم و أبرز فوائد شرب الماء

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