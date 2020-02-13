جلطات الدم أثناء الحمل: الأعراض والعلاج والوقاية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 08:44 مساءً - نادراً ما تتعرض النساء لمشكلة تجلط الدم أثناء الحمل، وهو يعتبر مصدر قلق كبير، إن تطوير جلطة دموية أثناء الحمل ينطوي على مخاطر أو مخاوف.

ومع ذلك، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل خطر إصابتك بها أثناء الحمل. ما هي الجلطة الدموية؟ أوضح الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، أن جلطة دموية تحدث عندما يرسل جسمك خلايا تسمى الصفائح الدموية لمنع تدفق الدم، وعادة ما يحدث هذا عند إجراء عملية جراحية لمنع الإصابة من النزيف بشكل مستمر. خلال فترة الحمل، من المرجح أن تجلط دمك كوقاية من فقدان الكثير من الدم أثناء المخاض.

ومع ذلك، يمكن أن تحدث حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة DVT، والتي تحدث عندما تتشكل جلطات الدم في الساقين ومنطقة الحوض، وترتبط بعدد من المخاوف الصحية الخطيرة. والخبر السار هو أن هناك طرقاً لمنع كل من DVT ومعالجته بعد حدوثه.

تؤثر الجلطات الدموية أيضاً على امرأة حامل أو امرأتين فقط من بين كل 1000. لذلك لا داعي للقلق إلا إذا شعرت بأنك قد تكونين في خطر. أسباب جلطات الدم أثناء الحمل: أظهر البحث عدداً من الأسباب المحتملة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة، ومن المهم ملاحظة ما إذا كنت تندرج في أي من هذه الفئات. من المرجح أن تواجه النساء جلطة دموية في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل أو في الأسابيع الست الأولى بعد الولادة. إذا كنت تعتقدين أنك قد تكونين عرضة لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، فتأكدي من التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. قد تكونين في خطر إذا: Advertisements لقد واجهت أنت أو أحد الأقارب المقربين DVT من قبل.

كنت تدخنين أو تتعرضين للتدخين السلبي بشكل متكرر.

عمرك أكثر من 35 سنة.

أنت بدينة.

أنت تسافرين لمسافات طويلة أثناء الحمل.

تعرضتِ لولادة قيصرية سابقة.

تميل المرأة إلى أن تكون أكثر حساسية وتدرك المضاعفات المحتملة أثناء الحمل. رغم أن جلطات الدم غير مرجحة، إلا أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى احتمال حدوث جلطة دموية. علامات وأعراض الإصابة بجلطات الدم أثناء الحمل: تورم أو ألم في ساق واحدة.

ألم يزداد سوءاً عند المشي.

الأوردة التي تبدو أكبر من المعتاد. مخاطر تجلط الدم أثناء الحمل: يمكن أن يؤثر DVT بشكل خطير على الحمل بعدة طرق:

جلطات دموية في المشيمة.

نوبة قلبية.

السكتة الدماغية.

الانسداد الرئوي، وهو عندما تنفصل الجلطات الدموية وتوضع في الرئتين.

إجهاض. منع وعلاج جلطات الدم أثناء الحمل: الوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة مهمة ويمكن تحقيقها من خلال نمط حياة صحي. تعتبر ممارسة النشاط عنصراً حاسماً في مكافحة DVT، لذا تحققي مع مزود الرعاية الصحية لمعرفة الأنشطة وأنواع التمارين التي يمكنك القيام بها.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحسن الدورة الدموية ويمكن أن تمنع الجلطات، من المهم أيضاً تناول طعام صحي، وإذا كنت تدخنين حالياً، فيجب عليك التوقف فوراً. من المهم أن تخطري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تشعرين بأنك قد تكونين عرضة لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

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