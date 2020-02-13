أسماء بنات مميزة بحرف الظاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 08:44 مساءً - ظبية هو من الأسماء العربية التي تنتشر في الخليج، فما هي الأسماء التي تبدأ بحرف الظاء أيضاً، ويمكن اختيارها لمولودتك الجديدة؟، إن أردت عزيزتي الأم التعرف عليها فتابعي هذه القائمة من الأسماء... مجموعة من الأسماء العربية: ظبا: حد السيف. ظفيرة: كثيرة الفوز والنصر. ظمياء: ذات سمرة وشفة ذابلة مع عينين رقيقتي الأجفان. ظروف: خفيفة الروح. ظعينة: امرأة راحلة. ظلال: جمع ظل وهو الفيء. ظفر: الغلبة والنصر. ظامنة: مدافعة وحامية. Advertisements ظريفة: فتاة خفيفة الدم. ظليلة: روضة كثيرة الأشجار. ظهرية: المرأة التي تلد ظهراً. ظيان هو العسل وهو نبات ياسمين البر. ظليل: المكان الوارف الأشجار قرب الماء. ظاهرة: الغالب المتفوق. ظبية: الغزال الأعفر وهو اسم خليجي بامتياز. ظفرة: قطعة جلد بيضاء تغشي العين بارزة من الجانب الذي يلي الأنف.

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