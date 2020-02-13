بالصور: ما رأيك باختيار جلسات تصوير مميزة لمولودك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 08:44 مساءً - لقد حان وقت الاستمتاع مع مولودك، ها أنت تتعافين من الولادة وأصبح مولودك معتاداَ على الحياة، فلا يبكي من مغص وانتفاخ بسبب عدم تعوده على الحليب، ولذلك فأنت بحاجة للحظات من المتعة، فما رأيك باختيار هذه اللقطات التي يمكنك إعدادها في البيت ومن دون اللجوء إلى استوديو ودفع مبالغ مالية؟

اطلبي من زوجك مساعدتك وسوف تبهرك النتيجة وأخبرينا بأفكارك... بعض الأفكار لتصوير مولودك: أشهى من البطيخ: الدب الرابع: ألذ من النوتيلا: كأنه يغرق: تشبه الكب الكيك: حمرة من ماما: كأنه فوق القمر: Advertisements كأنه في كأس: قهوة صباحك: يمكن تصويره مع أحذيته الجميلة: يمكن تصويرها هكذا عندما يصبح عمرها سنة: فقست من البيضة: وكأنه في الحكايات القديمة: يمكن تصويره في غرفته هكذا وكأنه فب المصيف:

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