أسباب آلام الركبة المفاجئة والمزمنة وكيفية علاجها

تعد آلام الركبة من الأمراض الشائعة والتي تصيب الإنسان في كل الأعمار، ما يعيق ممارسة الأعمال اليومية بصورة طبيعية، وقد تؤدي إلى عدم القدرة على الحركة بالشكل الطبيعي، وتختلف قوتها ما بين البسيطة والمزمنة.

وفيما يلي نتعرف على أسباب آلام الركبة المفاجئة والمزمنة وأعراضها وكيفية علاجها.







أسباب آلام الركبة المفاجئة والمزمنة:

1- تمزق الأربطة

عند ممارسة أنواع من الرياضة قد يحدث تمزق للأربطة التي توجد في منطقة الركبة، وينتج عنها الألم الشديد وعدم القدرة على حركة القدم المصابة بالتمزق.

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2- التعرض للخلع أو الكسر

عند الشعور بالألم في الركبة وخاصة بعد السقوط عليها أو بعد التعرض إلى حادث فإنه من المحتمل الإصابة بالخلع أو الكسر في عظام الركبة، وهذا يحتاج إلى إجراء بعض أنواع الأشعة للتعرف على طبيعة الإصابة حتى يتم علاجها بالشكل السليم.

3- التهابات مفصل الركبة

التعرض إلى الإصابة بالالتهابات الحادة أو المزمنة في الركبة والتي تحدث نتيجة تآكل الغضاريف، يعد من أهم أسباب آلام الركبة، وقد تكون التهابات الأربطة أيضا أحد أسباب ألم الركبة وخاصة عند صعود الدرج.

4- الإصابة بالأمراض المناعية

التعرض إلى أحد أنواع الأمراض المناعية التي تؤثر على مفاصل الجسم تؤدي إلى الإصابة بالألم الشديد، ومنها الروماتويد والنقرس والتي تؤثر بشكل كبير على الركبة.

5- زيادة الوزن

تؤثر زيادة الوزن على صحة العظام وتتسبب في الإصابة بآلام الركبة بشكل مستمر.





أعراض آلام الركبة:

التورم في الركبة.

عدم القدرة على ثني الركبة وإصابتها بالتصلب.

وجود صوت عند تحريك الركبة.

الشعور بسخونة في الجلد في منطقة الركبة.

الشعور بالألم سواء عند الحركة أو السكون.

علاج آلام الركبة: